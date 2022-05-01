Їхати до Одеси додому чи на відпочинок ще зарано. Подумайте про дітей, - Труханов
Наразі повертатися до Одеси небезпечно, обстріли міста частішають
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю Lb.ua.
"Загалом сьогодні (26 квітня – ред.) було 7 ракет по Одеській області, Одеському регіону. І, на жаль, такі перспективи, що обстріли відбуватимуться частіше. Тому повертатись небезпечно", – сказав Труханов.
Він додав, що місто також поки що не готове зустрічати відпочивальників.
"Ну, знаєте як - літо, море, всі хочуть відпочивати, засумували за своїм містом, за атмосферою і їдуть. Але ми говоримо, що їхати небезпечно: подумайте про дітей, про безпеку", – вказав міський голова.
Одеса готується дати відсіч загарбникам з першого дня війни.
"Одеса планує захист, ми будуємо барикади, лінію оборони. Робимо запаси продуктів харчування, медичних препаратів. Сьогодні одесити об’єднались, щоб захистити своє місто - кожну вулицю, кожен будинок", – зазначив мер.
- Нагадаємо, Зеленський до парламенту Греції: Одеса – це ще одне місто, яке Росія може спробувати знищити так само, як Маріуполь.
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