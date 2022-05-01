Їхати до Одеси додому чи на відпочинок ще зарано. Подумайте про дітей, - Труханов

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю Lb.ua.



"Загалом сьогодні (26 квітня – ред.) було 7 ракет по Одеській області, Одеському регіону. І, на жаль, такі перспективи, що обстріли відбуватимуться частіше. Тому повертатись небезпечно", – сказав Труханов.



Він додав, що місто також поки що не готове зустрічати відпочивальників.



"Ну, знаєте як - літо, море, всі хочуть відпочивати, засумували за своїм містом, за атмосферою і їдуть. Але ми говоримо, що їхати небезпечно: подумайте про дітей, про безпеку", – вказав міський голова.



Одеса готується дати відсіч загарбникам з першого дня війни.



"Одеса планує захист, ми будуємо барикади, лінію оборони. Робимо запаси продуктів харчування, медичних препаратів. Сьогодні одесити об’єднались, щоб захистити своє місто - кожну вулицю, кожен будинок", – зазначив мер.

Нагадаємо, Зеленський до парламенту Греції: Одеса – це ще одне місто, яке Росія може спробувати знищити так само, як Маріуполь.



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