"Їм не треба когось шукати": генерал-майор Ягун розповів, як Росія вербує агентів в Україні
Росія знаходить колаборантів та коригувальників через структури проросійських політичних сил в Україні. На них виходять через лідерів таких партій
Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.
"Як відбувається вербування? Та дуже просто. Російські спецслужби мають списки колишніх політичних структур. Починаючи від села і закінчуючи великими містами. Їм не треба шукати якихось коригувальників. Вони мають лідерів цих структур за кордоном і переходять від вищої ланки до нижчої і доходять до останнього села", - сказав він.
Ягун додав, що росіяни можуть у будь-якому селі знайти представника тої чи іншої політичної структури.
"Якщо з десяти дев'ять відмовлять, то один же погодиться. Власне, СБУ просто змушена перевіряти ті списки, бо воно так і виходить. Як тільки беруть когось з коригувальників або якогось колаборанта - він представник або однієї, або іншої політичної структури. Як на нього вийшли? Через соціальні мережі, через його активність, через колишні контакти його політичних лідерів", - підсумував генерал-майор.
- 8 серпня Служба безпеки України викрила трьох громадянок України та громадянку РФ на державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України.
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