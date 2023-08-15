Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

"Як відбувається вербування? Та дуже просто. Російські спецслужби мають списки колишніх політичних структур. Починаючи від села і закінчуючи великими містами. Їм не треба шукати якихось коригувальників. Вони мають лідерів цих структур за кордоном і переходять від вищої ланки до нижчої і доходять до останнього села", - сказав він.

Ягун додав, що росіяни можуть у будь-якому селі знайти представника тої чи іншої політичної структури.

"Якщо з десяти дев'ять відмовлять, то один же погодиться. Власне, СБУ просто змушена перевіряти ті списки, бо воно так і виходить. Як тільки беруть когось з коригувальників або якогось колаборанта - він представник або однієї, або іншої політичної структури. Як на нього вийшли? Через соціальні мережі, через його активність, через колишні контакти його політичних лідерів", - підсумував генерал-майор.