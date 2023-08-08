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На Донеччині СБУ викрила учасниць агентурної мережі, які збирали дані про ЗСУ

8 серпня, 2023 вiвторок
11:10
Кримінал СБУ викрила на Донеччині жіночу агентурну мережу

У вівторок, 8 серпня, Служба безпеки України викрила трьох громадянок України та громадянку РФ на державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію РФ проти України. Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію "Вагнера", - йдеться в повідомленні.

За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону.

У СБУ розповіли, що передусім жінки намагались виявити й "злити" агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову.

Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів. Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку – російському так званому куратору з ФСБ та представнику вагнерівців.

Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів.

Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих. Крім того, встановлено особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації "підопічних" з території країни-агресора.

За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в "режимі очікування".

Під час обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Також у понеділок, 7 серпня, Служба безпеки України затримала й оголосила про підозру мешканці Миколаївщини, яка напередодні робочої поїздки президента України Володимира Зеленського збирала розвіддані про запланований візит для спецслужб РФ.
Україна
Росія
СБУ
Донеччина
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