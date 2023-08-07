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На Миколаївщині оголосили підозру жінці, яка збирала розвіддані про візит Зеленського для спецслужб РФ

7 серпня, 2023 понедiлок
10:30
Кримінал На Миколаївщині оголосили підозру жінці, яка збирала розвіддані про візит Зеленського для спецслужб РФ

У понеділок, 7 серпня, Служба безпеки України затримала й оголосила про підозру мешканці Миколаївщини, яка напередодні робочої поїздки президента України Володимира Зеленського збирала розвіддані про запланований візит для спецслужб РФ

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова - колишня продавчиня у крамниці на території однієї із військових частин регіону. 

Зазначається, що насамперед підозрювана намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента Зеленського на території області. Також серед її цілей було виявлення локації систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.

Для збору розвідінформації жінка об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася  таємно отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону.

За даними СБУ, росіяни планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Служба безпеки завчасно отримала інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки й подбала про додаткові заходи безпеки під час візиту. Надалі співробітники спецслужби продовжили документувати злочинні дії жінки, щоб отримати дані про нові завдання від її російських "кураторів".

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Також 1 серпня Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка "зливала" до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Україна
Росія
СБУ
Миколаївщина
Володимир Зеленський
ракетний удар
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