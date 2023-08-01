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Допомагала коригувати удари РФ по Україні: в Миколаєві затримали інформаторку ФСБ

1 серпня, 2023 вiвторок
13:11
Кримінал

Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка "зливала" до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Зазначається, що вона зокрема передала агресору фото та відео з місць ворожих "прильотів" по двох промислових об’єктах на території області, серед яких місцева нафтобаза.

Розвіддані фігурантка переправляла проросійському блогеру Сергію Лебедєву (більш відомого під псевдонімом Лохматий), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ.

Надалі ворожий пропагандист переправляв отримані відомості до російської спецслужби для підготовки нових та коригування повторних повітряних атак на Миколаївщину.

Крім того, зазначається, що одержані від інформаторки медіафайли він використовував для підготовки замовних сюжетів для міжнародного рупора Кремля "РИА Новости".

"За даними слідства, зрадницею виявилась місцева підприємиця, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ неодноразово публікувала антиукраїнські коментарі у різних пабліках країни-агресора. Згодом вона вийшла на Лохматого, з яким спілкувалась через спеціально створений ним Телеграм-канал", - йдеться у дописі.

У Миколаєві СБУ затримала інформаторку ФСБ У Миколаєві СБУ затримала інформаторку ФСБ

Фото: telegram-канал СБУ

Зазначається, що під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Суспільство
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Миколаїв
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