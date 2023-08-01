Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Стало відомо, що СБУ викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Зазначається, що фігурант брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.

За $6 тис. він виготовляв для них документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону України.

Фото: telegram-канал СБУ

Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця "на гарячому", коли він передавав своєму "клієнту" раніше оплачену фіктивну довідку. Також за матеріалами слідства, фігурант був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині.

Зокрема, спочатку клієнту "допомагали" отримати висновки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку.

За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації.

Фото: telegram-канал СБУ

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних військкоматах, правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від "клієнта", та декілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів, кажуть правоохоронці.

Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.