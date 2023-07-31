Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, чоловік під виглядом дачника відвідував садові кооперативи, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він приховано збирав інформацію про місця дислокації, а також переміщення українських захисників та військової техніки на Запорізькому напрямку.

Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи й прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки. Зібрані дані чоловік надсилав представнику країни-агресора через Telegram, кажуть правоохоронці.

Зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року. За вказівкою російських спецслужб фігурант приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.

Зазначається, що ця інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого спецслужбовці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування зі спецслужбою РФ, 4 сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові, три рації та оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.