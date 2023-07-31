Про це інформує Служба безпеки України.

Встановлено, що у Києві, Харкові, Рівному та Сумах працювала мережа підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця проходило понад мільйон доларів.

Зловмисники використовували заборонені російські платіжні системи Юmoney, Webmoney та криптовалюту для переказу російського рубля з РФ в Україну. Вони обмінювали його на гривневу готівку. Їхніми основними замовниками були хакери та комерсанти, які займалися нелегальною торгівлею та фінансами з країною-агресором.

Фото: Служба безпеки України

В учасників оборудки знайдено обладнання для незаконної діяльності та майже 60 млн гривень.

Одного з учасників схеми підозрюють у незаконних діях з документами, картками, засобами доступу, електронними грошима та обладнанням для них.

Фото: Служба безпеки України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.