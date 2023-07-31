"Проводили" мільйони доларів щомісяця між РФ та Україною: правоохоронці викрили мережу конвертаційних центрів
Спецслужби виявили незаконний канал обміну грошей між Україною та РФ, який працював за допомогою криптовалют та платіжних систем Юmoney і Webmoney
Про це інформує Служба безпеки України.
Встановлено, що у Києві, Харкові, Рівному та Сумах працювала мережа підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця проходило понад мільйон доларів.
Зловмисники використовували заборонені російські платіжні системи Юmoney, Webmoney та криптовалюту для переказу російського рубля з РФ в Україну. Вони обмінювали його на гривневу готівку. Їхніми основними замовниками були хакери та комерсанти, які займалися нелегальною торгівлею та фінансами з країною-агресором.
Фото: Служба безпеки України
В учасників оборудки знайдено обладнання для незаконної діяльності та майже 60 млн гривень.
Одного з учасників схеми підозрюють у незаконних діях з документами, картками, засобами доступу, електронними грошима та обладнанням для них.
Фото: Служба безпеки України
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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