Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, отримані в результаті хакерських атак шкідливим програмним забезпеченням та онлайн-шахрайства. Рекламування послуг з обміну здійснювалось на закритих хакерських форумах. Користувачам пропонували анонімний обмін криптовалют.

"Завдяки цим біржам обмінювали десятки мільйонів доларів на місяць. За результатами операції правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, яка розміщувалася на серверах у США, країнах Європи та в Україні", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі доменні імена вилучено, а відвідувачам дев’ятьох сайтів відображається банер про конфіскацію домену ФБР.

Правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб.