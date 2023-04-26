Про це пише Reuters.

Спеціальний агент ФБР, який раніше працював юридичним аташе агентства в Україні, Алекс Кобзанець заявив, що українська влада збирає цифрову інформацію з полів боїв та міст, зруйнованих війною, від початку повномасштабного вторгнення.

"Збір цих даних, аналіз цих даних, робота з ними - це те, в чому ФБР має досвід роботи", - сказав Кобзанець на конференції з кібербезпеки RSA в Сан-Франциско.

За його словами, ця робота включає вивчення інформації з мобільних телефонів, криміналістичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіл, зібраних на полях битв.

"Наступним кроком буде робота з національними провайдерами США і передача цієї інформації... отримання інформації про абонентів, отримання геолокаційної інформації, де це можливо", - додав агент.