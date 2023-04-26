Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ФБР співпрацює з американськими компаніями для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні

ФБР співпрацює з американськими компаніями для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні

26 квітня, 2023 середа
17:30
Війна з Росією ФБР

ФБР, американські компанії та Україна співпрацюють для збору доказів воєнних злочинів росіян, таких як геолокація та інформація з мобільних телефонів

Про це пише Reuters.

Спеціальний агент ФБР, який раніше працював юридичним аташе агентства в Україні, Алекс Кобзанець заявив, що українська влада збирає цифрову інформацію з полів боїв та міст, зруйнованих війною, від початку повномасштабного вторгнення.

"Збір цих даних, аналіз цих даних, робота з ними - це те, в чому ФБР має досвід роботи", - сказав Кобзанець на конференції з кібербезпеки RSA в Сан-Франциско.

За його словами, ця робота включає вивчення інформації з мобільних телефонів, криміналістичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіл, зібраних на полях битв.

"Наступним кроком буде робота з національними провайдерами США і передача цієї інформації... отримання інформації про абонентів, отримання геолокаційної інформації, де це можливо", - додав агент.

  • Нагадаємо, російська ПВК Вагнера продовжує діяльність по всьому світу, через це Сполучені Штати Америки разом із союзниками займаються її стримуванням 
Світ
Україна
США
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Руслан Ротань, Англія - Україна
24 квітня, 2023 понедiлок
Україна зіграє наступні матчі відбору Євро-2024 під керівництвом нового тренера
Гауляйтер Євген Балицький
24 квітня, 2023 понедiлок
Колаборант Балицький зобов'язався на 100% паспортизувати жителів тимчасово окупованої території до 9 травня, - депутат Запорізької облради Лишенко
обшуки у церкві УПЦ МП у Львові
25 квітня, 2023 вiвторок
Останні дні російської церкви в Україні
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.02
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
26 квітня
18:03
OPINION
Євстратій Зоря
УПЦ МП поводиться як маріонеткові Л/ДНР
17:59
Mavic 3, Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи знищили за день 19 росіян
17:59
Оновлено
Поблизу Херсона унаслідок обстрілу армією РФ постраждав італійський журналіст
17:57
Міг-31К
У Мурманській області РФ упав винищувач МіГ-31, - росЗМІ
17:39
речник президента Туреччини Ібрагім Калин
Туреччина закликала РФ та Україну "зупинити кровопролиття" та вести мирні переговори 3-5 років
17:37
ЛГБТ
Петиція на підтримку одностатевих партнерств в Україні набрала 25 тис. голосів
17:19
Новини компаній
біткоїн
Як здійснювати платежі криптовалютою?
17:17
ДСНС
В Одесі через необережне куріння в пожежі загинули 2 людей, врятовано 8 дітей
17:05
патріарх Кирил
Чехія запровадила санкції проти голови РПЦ Кирила
17:04
Гуменюк розповіла, що контрнаступ уже "йде невеличкими кроками"
17:02
торгівля людьми
Прикордонники затримали громадян Болгарії, які вербували українок у британські борделі
16:58
Шмигаль обговорив відновлення України з прем'єркою Італії Мелоні: Київ очікує 1 млрд євро від агентства SACE
16:57
Страхова компанія "ОМЕГА" оскаржує рішення НБУ про відкликання ліцензії
16:47
сапер, розмінування
Жителів Київщини попередили про вибухові роботи
16:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:31
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Промиватиме мізки школярам: окупанти заснували ідеологічне "движение первых" на Херсонщині
16:29
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським, до України прибуде представник китайського уряду
16:26
Окупанти в Криму готують укриття на випадок "екстреної ситуації"
16:20
Ексклюзив
Захід очікує, що ЗСУ використають хитрощі, щоб вивести росіян з рівноваги, - ексголова Служби зовнішньої розвідки України Кондратюк
16:15
Міністерство оборони
"Виправлені" ціни Міноборони на забезпечення військових харчами в рази вищі, ніж у ГУР, - Наші Гроші
16:12
Обмін полоненими
Україна повернула з російського полону ще 44 громадян
16:04
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Roam like at home: визначено терміни приєднання України до європейського роумінгу
16:02
OPINION
Костянтин Москалець
Софійський деісис
15:58
Ексклюзив
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Китай зацікавлений в поділі РФ, - нардеп Дунда
15:48
Гендиректор Spotify заявив, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, створених штучним інтелектом
15:44
Зеленський призначив Павла Рябікіна послом України в Китаї
15:43
Ексклюзив
ЗРК Бук-М1
Носії авіабомб можна знищити, встановивши західні ракети на ЗРК "Бук", - військовий експерт Коваленко
15:38
Марія Захарова
У МЗС РФ відреагували на розмову Сі Цзіньпіна із Зеленським
15:34
На Кіпрі невідомі підпалили Російський центр науки та культури
15:32
Новини компаній
"Фундація Течія" відкрила програму протезування для військових і цивільних
15:15
Ексклюзив
Сєверодонецьк
На Луганщині окупанти мобілізують навіть пенсіонерів-медиків, - керівник Сєверодонецької МВА
15:12
Ексклюзив
Бахмут
Піхотні бої в Бахмуті стають проблемою для російських окупантів, - командир підрозділу розвідників Terra Волохов
15:09
ЗНО
На мультипредметний тест зареєструвалося 211 тис. абітурієнтів, із них майже половина складатимуть історію України
14:49
Євген Пригожин
"ЗСУ готові повністю йти та різати фланги": Пригожин заявив, що український контрнаступ розпочнеться після 2 травня
14:47
Євросоюз
Президент Італії підтримав якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу
14:38
ЄС
Необхідно посилювати вже наявні санкції, а не додавати нові, - експерт з безпеки Хара
14:35
Зеленський з гендиректором МАГАТЕ Гроссі
На річницю трагедії на ЧАЕС Гроссі в розмові із Зеленським розповів про програму меддопомоги персоналу всіх АЕС України
14:30
Короткометражка українського та польського режисерів потрапила на конкурс Каннського кінофестивалю
14:22
Ексклюзив
дрон Shahed-136
В Україні проходить випробування аналог "шахеда", - військовий експерт Коваленко
14:19
посольство Норвегії в москві
МЗС Росії вислало 10 співробітників посольства Норвегії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV