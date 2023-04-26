ФБР співпрацює з американськими компаніями для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні
ФБР, американські компанії та Україна співпрацюють для збору доказів воєнних злочинів росіян, таких як геолокація та інформація з мобільних телефонів
Про це пише Reuters.
Спеціальний агент ФБР, який раніше працював юридичним аташе агентства в Україні, Алекс Кобзанець заявив, що українська влада збирає цифрову інформацію з полів боїв та міст, зруйнованих війною, від початку повномасштабного вторгнення.
"Збір цих даних, аналіз цих даних, робота з ними - це те, в чому ФБР має досвід роботи", - сказав Кобзанець на конференції з кібербезпеки RSA в Сан-Франциско.
За його словами, ця робота включає вивчення інформації з мобільних телефонів, криміналістичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіл, зібраних на полях битв.
"Наступним кроком буде робота з національними провайдерами США і передача цієї інформації... отримання інформації про абонентів, отримання геолокаційної інформації, де це можливо", - додав агент.
- Нагадаємо, російська ПВК Вагнера продовжує діяльність по всьому світу, через це Сполучені Штати Америки разом із союзниками займаються її стримуванням
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе