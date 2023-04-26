Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

Зокрема, США стримують діяльність вагнерівців в Африці.

"Ми працюємо разом із нашими союзниками й партнерами, аби приборкати вплив групи Вагнера, - звісно, на Африканському континенті, а також інде", - наголосив він.

За словами Патела, ті країни, де вагнерівці втручаються у внутрішні справи, стають уразливішими до загроз, а ситуація в них дестабілізується.