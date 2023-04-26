Америка із союзниками стримують вплив ПВК Вагнера на різних континентах, - держдеп
Російська ПВК Вагнера продовжує діяльність по всьому світу, через це Сполучені Штати Америки разом із союзниками займаються її стримуванням
Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.
Зокрема, США стримують діяльність вагнерівців в Африці.
"Ми працюємо разом із нашими союзниками й партнерами, аби приборкати вплив групи Вагнера, - звісно, на Африканському континенті, а також інде", - наголосив він.
За словами Патела, ті країни, де вагнерівці втручаються у внутрішні справи, стають уразливішими до загроз, а ситуація в них дестабілізується.
- Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з роллю російської приватної компанії Вагнера в охопленому військовим конфліктом Судані.
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