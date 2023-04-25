Про це він заявив у понеділок під час спільної пресконференції з кенійським колегою в Вашингтоні.

"Ми дійсно маємо глибоке занепокоєння у зв’язку з участю групи Пригожина, ПВК Вагнера у Судані",- зауважив Блінкен.

Він також підкреслив, що це угруповання несе ще більше смертей та руйнувань у без того нестабільний регіон.

Водночас держсекретар США повідомив про "успішну евакуацію" персоналу американського посольства в Хартумі та членів сімей дипломатів, подякувавши за це Пентагону.

"Рішення призупинити роботу посольства та відкликати наш персонал з місць їхньої роботи є одним із найскладніших, що доводиться приймати будь-якому держсекретарю. Однак для мене – не першому місці безпека наших людей", - зауважив глава Держдепартаменту США.

Також Блінкен повідомив, що уряд США продовжує контактувати з американськими громадянами в Судані, щоби полегшити їхні зусилля з евакуації. Крім того, за його словами, Штати взаємодіють із союзниками й партнерами, які проводять власні операції на місцях.