Штати глибоко занепокоєні діями групи ПВК Вагнера у Судані, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з роллю російської приватної компанії Вагнера в охопленому військовим конфліктом Судані
Про це він заявив у понеділок під час спільної пресконференції з кенійським колегою в Вашингтоні.
"Ми дійсно маємо глибоке занепокоєння у зв’язку з участю групи Пригожина, ПВК Вагнера у Судані",- зауважив Блінкен.
Він також підкреслив, що це угруповання несе ще більше смертей та руйнувань у без того нестабільний регіон.
Водночас держсекретар США повідомив про "успішну евакуацію" персоналу американського посольства в Хартумі та членів сімей дипломатів, подякувавши за це Пентагону.
"Рішення призупинити роботу посольства та відкликати наш персонал з місць їхньої роботи є одним із найскладніших, що доводиться приймати будь-якому держсекретарю. Однак для мене – не першому місці безпека наших людей", - зауважив глава Держдепартаменту США.
Також Блінкен повідомив, що уряд США продовжує контактувати з американськими громадянами в Судані, щоби полегшити їхні зусилля з евакуації. Крім того, за його словами, Штати взаємодіють із союзниками й партнерами, які проводять власні операції на місцях.
- Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.
- Пізніше стало відомо, що станом на 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців
- 23 квітня представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь в Судані.
- 25 квітня у Судані за посередництва Вашингтона домовились про припинення вогню з півночі понеділка впродовж трьох наступних діб.
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