Про це представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав у twitter.

Зазначимо, сутички між Сили швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня.

Боррель розповів, що мав розмову з обома сторонами конфлікту, зокрема Абдель Фаттах аль-Бурханом та генералом Мухаммадом Хаман Дагло.

У ній представник ЄС закликав до негайного припинення вогню, а також наполягав на захисті цивільного населення та гарантування безпечної евакуації громадян Євросоюзу.