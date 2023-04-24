У ЄС закликали припинити бойові дії в Судані
Представник Євросоюзу закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь в Судані
Про це представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав у twitter.
Зазначимо, сутички між Сили швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня.
Боррель розповів, що мав розмову з обома сторонами конфлікту, зокрема Абдель Фаттах аль-Бурханом та генералом Мухаммадом Хаман Дагло.
У ній представник ЄС закликав до негайного припинення вогню, а також наполягав на захисті цивільного населення та гарантування безпечної евакуації громадян Євросоюзу.
- 15 квітня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.
- При цьому CNN стверджує, що RSF озброює наближена до Володимира Путіна російська ПВК Вагнера.
- Станом на 19 квітня у Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримки (RSF) загинули 270 людей, 2600 дістали поранення. Вже на 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців
- Своєю чергою Сполучені Штати Америки, а слідом за ними й інші провідні країни світу, займаються евакуацією своїх дипломатів та громадян із Судану.
- У столиці Судану Хартумі 23 квітня Сили швидкого реагування атакували вʼязницю "Копер", де утримували експрезидента Омара аль-Башира та його прибічників. Телевізійний канал Al Araby стверджує, що аль-Башир утік із вʼязниці.
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