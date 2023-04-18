У Судані внаслідок сутичок загинули 185 людей, 1800 зазнали поранень

Про це повідомив представник ООН у Судані Фолькер Пертес, цитує Xinhua.

Він поінформував Радбез ООН про поточну ситуацію в Судані на закритому засіданні.

"Це дуже мінлива ситуація, тому дуже важко сказати, куди зміщується баланс", - сказав Пертес.

Він додав, що жодна сторона не висловила бажання вести переговори.

Загалом упродовж трьох днів загинуло уже щонайменше 185 людей, ще 1800 отримали поранення.