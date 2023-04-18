У Судані внаслідок сутичок загинули 185 людей, 1800 зазнали поранень
У Судані під час сутичок між армією країни та воєнізованим угрупованням Сил швидкої підтримку (RSF) загинули вже 185 людей, 1800 дістали поранення
Про це повідомив представник ООН у Судані Фолькер Пертес, цитує Xinhua.
Він поінформував Радбез ООН про поточну ситуацію в Судані на закритому засіданні.
"Це дуже мінлива ситуація, тому дуже важко сказати, куди зміщується баланс", - сказав Пертес.
Він додав, що жодна сторона не висловила бажання вести переговори.
Загалом упродовж трьох днів загинуло уже щонайменше 185 людей, ще 1800 отримали поранення.
- 15 квітня, у столиці Судану Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Внаслідок обстрілу аеропорта у Хартумі було пошкоджено один з літаків української авіакомпанії SkyUp. Загалом у країні на момент початку бойових дій перебували два борти та 36 співробітників перевізника, які працювали у межах контракту з авіакомпанією Sun Air.
- Станом на ранок 17 квітня у зіткненнях між збройними силами та спецпризначенцями швидкої підтримки загинули щонайменше 97 людей, 595 осіб дістали поранення.
- Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у Судані 17 квітня прямо у власній резиденції зазнав нападу посол Європейського Союзу.
- Згодом супутник компанії Maxar показав, як виглядає літак SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума, знищений під час заворушень у Судані.
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