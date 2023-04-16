Бойові дії в Судані: загинули 56 цивільних і десятки військових

Про це пише Reuters.

Армія Судану в неділю завдала авіаударів по базі конкуруючої воєнізованої сили поблизу столиці, намагаючись відновити контроль над країною. У сутичках загинули десятки бойовиків і щонайменше 56 цивільних осіб.

Рано вранці в неділю місцеві жителі повідомили, що протягом ночі чули постріли і вибухи від важкої артилерії. Телеканал "Аль-Арабія" показав кадри, на яких видно густий шлейф диму, що піднімається над деякими районами столиці Хартума.

Наприкінці дня важких боїв армія завдала удару по базі, що належить урядовим воєнізованим Силам швидкої підтримки (RSF) в місті Омдурман, яке прилягає до столиці Хартум.

Як військові, так і RSF стверджують, що вони контролюють аеропорт Судану та інші ключові об'єкти в Хартумі, де протягом ночі точилися бої.

Журналісти нагадали, вперше з 2019 року, 15 квітня 2023, в Судані спалахнули бої між армійськими підрозділами, лояльними до генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, і Силами швидкої підтримки (RSF), очолюваними Мохамедом Хамданом Дагало, відомим як Хемедті.

Довідка

Сили швидкої підтримки Судану (RSF) - це воєнізоване угруповання, яке номінально підконтрольне уряду. Вони разом із ПВК Вагнера ведуть спільну діяльність із видобутку корисних копалин. Ця діяльність допомогла створити золоті запаси в російському Центробанку. Так щонайменше 16 російських контрабандних рейсів відправилися із Судану до Росії за рік.

За інформацією The Africa Report, спільне підприємство RSF і ПВК Вагнера Meroe Gold відкрито вивішує прапор СРСР на своїй ділянці видобутку копалин поблизу району Аль-Ібайдія в Північному Судані.

Також повідомляється, що ПВК Вагнера організовувала офіційний візит лідера RSF Мохамеда Хамдана Дагло, відомого як Хеметі, до Москви напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Там він публічно підтримав дії Росії і заявив, що "весь світ повинен визнати, що Росія має право захищати свій народ".