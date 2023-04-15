36 співробітників української авіакомпанії SkyUp застрягли у Судані після початку бойових дій
Під час початку бойових дій в Судані 15 квітня в країні перебували 2 літаки та 36 співробітників української авіакомпанії SkyUp
Про це поінформувала пресслужба SkyUp.
Зазначається, що в африканській країні Судан нині перебувають 36 співробітників та 2 літаки української авіакомпанії. Із людьми підтримують зв'язок, вони у "відносно безпечному місці".
"Наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох наших літаків, які знаходяться в аеропорту міста Хартум. На цей час неможливо встановити стан літака та можливі пошкодження", - поінформували в SkyUp.
У пресслужбі нагадали, що українські літаки перебувають в країні, де 15 квітня розпочалися бойові дії, у межах контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023- го вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-Ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).
"Наше головне завдання зараз - організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов’язково повідомимо про вирішення ситуації, як тільки це буде можливо", - наголосили в компанії.
- Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, у столиці Судану Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Пізніше українське МЗС опублікувало рекомендації українцям у зв'язку з безпековою ситуацією в Судані.
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