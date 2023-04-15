У столиці Судану йдуть сутички між армією та спецназом, що близький до ПВК Вагнера

Про це інформує BBC.

Так RSF заявили, що вони взяли під контроль аеропорт. Раніше вони повідомляли, що армія Судану атакувала їхню базу на півдні Хартума. Армія країни своєю чергою заявила про те, що бойовики RSF намагаються захопити їхній військовий штаб.

"Бійці Сил швидкої підтримки атакували декілька армійських таборів у Хартумі та в інших районах Судану", - сказав речник армії бригадний генерал Набіл Абдаллах і додав, що зіткнення наразі тривають, а армія продовжує виконувати свій обов'язок із захисту країни.

Інформаційне агентство Reuters цитує свідків, які повідомили про стрілянину. Так один із них бачив гармати та бронетехніку, розміщену на вулицях Хартума. Він також чув звуки важкого озброєння поблизу штабів армії та RSF.

BBC пише, що конфлікт виник на тлі запропонованого переходу до цивільного правління. Цей перехід зазнав невдачі через суперечки щодо часу інтеграції RSF до національної армії Судану. Так RSF хотіли відкласти його на 10 років, проте армія наполягала на тому, щоб інтеграція відбулася через два роки.

Голова армії генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, який є головою суверенної ради, заявив, що готовий поговорили зі своїм заступником, щоб вирішити конфлікт щодо того, хто очолить об'єднану армію Судану після інтеграції до неї RSF. Своєю чергою західні держави та регіональні лідери закликали обидві сторони конфлікту повернутися до переговорів і знизити напруженість.

Проте в четвер RSF розгорнули свої сили поблизу військової бази в Мерове через зростання напруженості цього тижня. Армія заявила, що такі дії угруповання відбувалися без координації і були незаконними. У суботу RSF у відповідь назвали дії армії жорстоким нападом і закликали засудити її.

Довідка

Сили швидкої підтримку Судану (RSF) - це воєнізоване угруповання, яке номінально підконтрольне уряду. Вони разом із ПВК Вагнера ведуть спільну діяльність із видобутку корисних копалин. Ця діяльність допомогла створити золоті запаси в російському Центробанку. Так щонайменше 16 російських контрабандних рейсів відправилися із Судану до Росії за рік.

За інформацією The Africa Report, спільне підприємство RSF і ПВК Вагнера Meroe Gold відкрито вивішує прапор СРСР на своїй ділянці видобутку копалин поблизу району Аль-Ібайдія в Північному Судані.

Також повідомляється, що ПВК Вагнера організовувала офіційний візит лідера RSF Мохамеда Хамдана Дагло, відомого як Хеметі, до Москви напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Там він публічно підтримав дії Росії і заявив, що "весь світ повинен визнати, що Росія має право захищати свій народ".