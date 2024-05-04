Найбільші пошкодження за останні 20 років: у РФ на Уралі через сильний снігопад зникла електроенергія й зупинився рух залізницею та автошляхами

Про це інформує російська компанія енергопостачання "Россети Урал".

Там зазначили, що значні пошкодження викликали аномальні погодні умови: значний сніг та вітер, льодяний дощ і різке зниження температури. У компанії назвали ситуацію, що виникла, напруженою та повідомили, що востаннє такі сильні наслідки негоди на середньому Уралі спостерігали 20 токів тому. Наразі в певних регіонах ситуація не стабілізувалася.

"Ключові пошкодження енергооб'єктів спричинені налипанням мокрого снігу на дроти, обмерзанням елементів ЛЕП і падінням дерев через різкі пориви вітру, а також масивним обмерзанням унаслідок такого рідкісного природного явища, як крижаний дощ", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал "Осторожно новости" повідомив, що через сніговий колапс у Свердловській області тисячі людей залишилися без світла. Найбільше снігом накрило місто Ревду: там за ніч випала половина місячної норми опадів. В місті не працює громадський транспорт, від живлення відключають лінії електропередачі, трансформаторні підстанції. Без світла залишилися 79 тисяч осіб, електрики немає щонайменше у 24 населених пунктах,.

"Через снігопад зупинилася робота Свердловської залізниці. Шляхи блокують дерева, що впали, та обриви проводів. В області затримуються щонайменше 10 поїздів, з них 6 - далекого прямування. (...) У Єкатеринбурзі автовокзали скасували більшість рейсів", - вказано в повідомленні.

Водночас телеграм-канал "Спектр" поінформував, що через негоду паралізовано рух федеральною трасою Перм - Єкатеринбург.