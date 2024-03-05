Унаслідок крижаного дощу та снігопаду у Пакистані загинуло щонайменше 35 людей, серед них 22 дитини
Протягом вихідних віддалені райони Пакистану накрили крижані дощі та снігопади, що спричинили загибель щонайменше 35 людей, ще десятки отримали поранення
Про це повідомляє BBC.
Згідно з повідомленням органів з надзвичайних ситуацій, серед загиблих - 22 дитини, багато з яких були поховані під зсувами, що накрили їхні домівки.
Також екстремальна погода спричинила затори на дорогах і пошкодження сотень будинків у північних і західних регіонах Пакистану.
Колишній директор метеорологічного департаменту країни Муштак Алі Шах пояснив незвичні умови зміною клімату.
Він зазначив, що град, який триває "кілька хвилин", не викликав би здивування, але те, що він триває понад 30 хвилин, - це незвично.
За словами місцевих мешканців, останній раз снігопади спостерігались у цих районах Пакистану близько 25-30 років тому, але тривали вони максимум кілька хвилин.
Місцева влада повідомила, що сильні дощі повністю зруйнували щонайменше 150 будинків і частково пошкодили 500, переважно в Хайбер-Пахтунхва і південно-західній провінції Белуджистан.
У деяких районах на кілька днів було повністю відключено електроенергію.
Уряд провінції Хайбер-Пахтунхва надав допомогу постраждалим районам і оголосив про фінансову допомогу постраждалим і сім'ям загиблих.
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У ніч на суботу, 2 березня, Каліфорнію та Неваду накрив потужний шторм, що призвів до перекриття автомагістралей та знеструмлення десятків тисяч будинків.
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