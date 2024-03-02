Перебої зі світлом та 3 метри снігу: Каліфорнію та Неваду охопив потужний шторм

Про це повідомляє Associated Press.

У деяких районах очікується до 3 метрів снігу. Згідно з повідомленням Національної метеорологічної служби в Ріно, найсильніший снігопад розпочався після півночі та триватиме протягом всієї суботи.

Метеорологи зазначають, що до вечора неділі в центральній частині Сьєрри очікується "від високої до надзвичайної лавинної небезпеки".

У п'ятницю влада Каліфорнії перекрила 160 кілометрів автомагістралі I-80 через "заноси, сильний вітер і погану видимість".

Компанія Pacific Gas & Electric повідомила, що 24 тисячі будинків і підприємств були знеструмлені.

Окрім цього, у п'ятницю вдень в окрузі Мадера пройшов торнадо, який завдав шкоди початковій школі.

Шторм призвів до закриття деяких гірськолижних курортів, більшість з них заявили, що не працюватимуть й у суботу.

Метеорологи прогнозують, що до вихідних в горах навколо озера Тахо може випасти до 3 метрів снігу, в населених пунктах на берегах озера - від 0,9-1,8 метра.