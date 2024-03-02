Перебої зі світлом та 3 метри снігу: Каліфорнію та Неваду охопив потужний шторм
У ніч на суботу, 2 березня, Каліфорнію та Неваду накрив потужний шторм, що призвів до перекриття автомагістралей та знеструмлення десятків тисяч будинків
Про це повідомляє Associated Press.
У деяких районах очікується до 3 метрів снігу. Згідно з повідомленням Національної метеорологічної служби в Ріно, найсильніший снігопад розпочався після півночі та триватиме протягом всієї суботи.
Метеорологи зазначають, що до вечора неділі в центральній частині Сьєрри очікується "від високої до надзвичайної лавинної небезпеки".
У п'ятницю влада Каліфорнії перекрила 160 кілометрів автомагістралі I-80 через "заноси, сильний вітер і погану видимість".
Компанія Pacific Gas & Electric повідомила, що 24 тисячі будинків і підприємств були знеструмлені.
Окрім цього, у п'ятницю вдень в окрузі Мадера пройшов торнадо, який завдав шкоди початковій школі.
Шторм призвів до закриття деяких гірськолижних курортів, більшість з них заявили, що не працюватимуть й у суботу.
Метеорологи прогнозують, що до вихідних в горах навколо озера Тахо може випасти до 3 метрів снігу, в населених пунктах на берегах озера - від 0,9-1,8 метра.
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У неділю, 25 лютого, над гірськолижним курортом Мон-Дор у Франції сталося сходження лавини з гори. Четверо альпіністів загинули, троє отримали поранення.
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