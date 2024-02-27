У Франції через сходження снігової лавини загинули четверо альпіністів

Про це інформує BFMTV.

За даними префекту департаменту Пюї-де-Дом Жоель Матурен, снігова лавина на висоті близько 1600 м неочікувано накрила сімох альпіністів, у тому числі професійного гіда.

Зазначається, що у момент зсуву лавини семеро альпіністів перебували на мотузці. Поряд була група з двох людей, яка врятувалася від зсуву й одразу ж подала сигнал тривоги.

За словами субпрефектури, у групі "декілька людей були з маячками", що полегшило пошук.

Загалом було залучено близько 50 рятувальників, серед яких були члени високогірного взводу поліції, собачий супровід, інструктори та лижні патрульні.

Четверо загиблих альпіністів були ідентифіковані, а їхні сім'ї інформували ввечері. Серед них був відомий гід Девід Вігуру, співзасновник бюро гідів. Також був член служби швидкої допомоги та два члени альпійського клубу.

Четверо загиблих, за словами влади, були місцевими досвідченими альпіністами, які добре знали гори та мали все необхідне спорядження.

Найпоширеніша версія трагедії - швидка зміна природних умов: після того, як у горах випало 50 см снігу, різко настала відлига, тож передбачити сходження лавини було неможливо.

Троє врятованих наразі почуваються добре. Двоє з них залишилися неушкодженими, а третій перебував під наглядом через травму голови середньої тяжкості.

Прокуратура Клермон-Феррана розпочала розслідування для встановлення причин трагедії.