Висувають звинувачення в початку АТО.

На перший погляд, складно вловити їхню логіку. Висловлю своє припущення.

Кремль готується до переговорів. Однією з вихідних умов буде — покарання Україною причетних до початку "війни на Донбасі".

Таким чином, РФ хоче сильніше зафіксувати свою позицію, що початок "СВО" був вимушеним заходом у відповідь за розвʼязану Україною "війну проти Донбасу".

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Ворог підходить до справи ґрунтовно. А ще це говорить нам, що вони не налаштовані на жодні компроміси. І даремно сподіватися на щось інше.

Розмови та заяви про можливі переговори з нашого боку можуть бути лише тактичним інструментом у досягненні поразки РФ.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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