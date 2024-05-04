Чому у Кремлі згадали про АТО?
Слєдственний комітєт РФ активізувався щодо українських високопосадовців періоду 2014 року
Висувають звинувачення в початку АТО.
На перший погляд, складно вловити їхню логіку. Висловлю своє припущення.
Кремль готується до переговорів. Однією з вихідних умов буде — покарання Україною причетних до початку "війни на Донбасі".
Таким чином, РФ хоче сильніше зафіксувати свою позицію, що початок "СВО" був вимушеним заходом у відповідь за розвʼязану Україною "війну проти Донбасу".
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Ворог підходить до справи ґрунтовно. А ще це говорить нам, що вони не налаштовані на жодні компроміси. І даремно сподіватися на щось інше.
Розмови та заяви про можливі переговори з нашого боку можуть бути лише тактичним інструментом у досягненні поразки РФ.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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