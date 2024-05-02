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OPINION

Майбутнє війни очима Заходу: від наступу до контрнаступу та перспективи 2025 року

Орест Сохар
2 травня, 2024 четвер
10:08
Погляд Орест Сохар

Росія готує великий наступ наприкінці травня — у червні, — Financial Times з посиланням на джерела.

FT: Напередодні цієї операції РФ завдає ракетних ударів по Харкову та інших стратегічно важливих містах, "помʼякшуючи поле бою".

Bild: ЗСУ очікують нападу угруповання у 20-40 тис. рашистів. "Тоді нам доведеться вирішувати, хочемо ми захищати Північ чи Схід. І те, і інше робити неможливо", — стверджує джерело видання. Інший військовий заявив Bild, що саме Харків є найімовірнішою ціллю наступу.

Від своїх джерел знаю, що в Курській та Бєлгородській областях Московії формується нове угруповання рашистів "Сєвер" чисельністю в 40-50 тис. окупантів. У зоні оперативного ураження  можуть опинитися не лише Харківська, але й Сумська та навіть Чернігівська області. 

Джерела в погонах також вважають, що бункерний не відмовився не лише від збочених фантазій про Харків, але й навіть про Київ та Одесу.

Добре оснащені українські Сили оборони зможуть запобігти наступу окупантів, — такою є загальна думка більшості західних аналітиків, від американського Інституту вивчення війни до спеціалізованих розвідок. 

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Сьогодні не варто гіперболізувати вплив нового пакету американської допомоги. Його мало б вистачити для сповільнення темпу російської навали, в ідеалі — зупинення окупаційних військ по лінії фронту. "Українським військам потрібний час, щоб відновитись після складних подій на початку року", — американський професор військових досліджень Лоуренс Фрідман, FT.

"Наразі найбільш ефективним способом, яким Україна може продовжувати свою боротьбу з Росією, є здійснення регулярних нападів із використанням безпілотників дальнього радіуса дії проти нафтопереробних заводів та інших об'єктів, які мають стратегічне значення для Росії", — Фрідман. Саме тому Білий дім і передає далекобійні ATACMS, а також спонукає Європу передати ЗСУ крилаті ракети авіаційного типу для ураження тилової інфраструктури рашистів на окупованих територіях. 

Захід уже сформулював нову мету поточної кампанії проти Кремля: переконати бункерного, що подальше продовження війни безперспективне. 

"Ми повинні продовжувати підтримку України доти, доки ЗСУ не зможуть чинити опір і доки Путін не вирішить зупинити війну, — Жозеп Боррель, представник ЄС. — Але скоро це не відбудеться, на жаль". 

Війна може продовжуватися щонайменше до президентських виборів у США, її фінал залежатиме від прізвища нового господаря Білого дому та стилю його комунікації з Кремлем. 

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Очікується, що ЗСУ зможуть відновити серйозні наступальні дії 2025-го. Американські офіційні особи очікують, що нове озброєння дасть Києву час для поповнення своїх лав і зміцнення оборонних позицій на полі бою, включно з будівництвом окопів та мінних полів. У поєднанні із зобов’язаннями європейських країн останній пакет допомоги США має забезпечити Київ приблизно до кінця наступного року.

Найпріоритетнішим завданням української влади Білий дім вважає проведення мобілізації: Київ має використати момент для поповнення ЗСУ воїнами для підготовки до нових майбутніх бойових дій. Інакше ЗСУ не вдасться повною мірою скористатися перевагами нових постачань озброєння і збільшення виробництва артилерійських снарядів у Європі та США. Україна не зможе перейти в наступ без мобілізації. "Чим довше не вдається виправити ситуацію з кадрами та мобілізацією, тим менш імовірним стає широкомасштабний наступ у 2025 році", — Washington Post.

Аналітики вважають, що Україна не зможе відвоювати багато території назад, однак, можливо, їй вдасться домовитися про мир із сильнішої позиції – або заморозити конфлікт, — Reuters.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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Україна
Росія
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Контрнаступ ЗСУ
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