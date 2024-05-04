В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь в храмі над Гробом Господнім

Про це повідомляє Укрінформ.

Сходження, насправді освячення Благодатного вогню, звершується у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимським Патріархом.

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Потім християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

Що таке Благодатний вогонь, коли і як він сходить

Це вогонь, який виносять з Гробу Господнього на особливому богослужінні, яке щороку проводять у передвеликодню суботу у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі. Попри те, що дата Страсної суботи змінюється щороку залежно від православного церковного календаря, сходження Благодатного вогню незмінно відбувається у переддень Воскресіння Христового.

Перед особливим днем усі свічки та лампади у храмі Гробу Господнього обов'язково гасять. У саму ж Велику суботу вхід у зведену над Гробом Господнім каплицю Кувуклію освячують та запечатують. Потім відбувається церковна хода, а Єрусалимський патріарх проводить спеціальну молитву, після чого заходить у Кувуклію з факелами та свічками, щоб також помолитися.

Після молитви у Кувуклії патріарх повертається із запаленими Благодатним вогнем свічками та факелами. Вогонь передається між усіма присутніми, а спеціальні делегації потім розносять його у всі куточки світу.

Окрім того, за стародавньою традицією Благодатний Вогонь підтримується у Кувуклії впродовж усього року, а зникає лише напередодні наступної передвеликодньої суботи.