В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь в храмі над Гробом Господнім
4 травня в Єрусалимі відбулося сходження Благодатного вогню в храмі над Гробом Господнім
Про це повідомляє Укрінформ.
Сходження, насправді освячення Благодатного вогню, звершується у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимським Патріархом.
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Потім християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.
Що таке Благодатний вогонь, коли і як він сходить
Це вогонь, який виносять з Гробу Господнього на особливому богослужінні, яке щороку проводять у передвеликодню суботу у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі. Попри те, що дата Страсної суботи змінюється щороку залежно від православного церковного календаря, сходження Благодатного вогню незмінно відбувається у переддень Воскресіння Христового.
Перед особливим днем усі свічки та лампади у храмі Гробу Господнього обов'язково гасять. У саму ж Велику суботу вхід у зведену над Гробом Господнім каплицю Кувуклію освячують та запечатують. Потім відбувається церковна хода, а Єрусалимський патріарх проводить спеціальну молитву, після чого заходить у Кувуклію з факелами та свічками, щоб також помолитися.
Після молитви у Кувуклії патріарх повертається із запаленими Благодатним вогнем свічками та факелами. Вогонь передається між усіма присутніми, а спеціальні делегації потім розносять його у всі куточки світу.
Окрім того, за стародавньою традицією Благодатний Вогонь підтримується у Кувуклії впродовж усього року, а зникає лише напередодні наступної передвеликодньої суботи.
- Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" проводитиме Великодні богослужіння й освячення пасок 4-го і 5 травня у Трапезній церкві святих Антонія та Феодосія.
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