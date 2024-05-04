Коли освячуватимуть паски у Києво-Печерській лаврі: опубліковано графік богослужінь на Великдень
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" проводитиме Великодні богослужіння й освячення пасок 4-го і 5 травня у Трапезній церкві святих Антонія та Феодосія
Про це повідомляє пресслужба заповідника.
Сьогодні, 4 травня, освячення пасок відбудеться з 17:00 до 21:00.
А в неділю, 5 травня, з 06:00 до 12:00 проходитиме пасхальна рання та божественна літургія, під час якої можна буде освятити великодні кошики.
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