Коли освячуватимуть паски у Києво-Печерській лаврі: опубліковано графік богослужінь на Великдень

Про це повідомляє пресслужба заповідника.

Сьогодні, 4 травня, освячення пасок відбудеться з 17:00 до 21:00.

А в неділю, 5 травня, з 06:00 до 12:00 проходитиме пасхальна рання та божественна літургія, під час якої можна буде освятити великодні кошики.