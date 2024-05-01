"У ворога немає нічого святого": киян закликали не відвідувати церкву на Великдень

Про це йдеться у зверненні начальника КМВА Олега Попка у Telegram.

"Дорогі кияни та гості міста, за можливості подивіться богослужіння онлайн – по ТБ або через YouTube чи Facebook. Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте: в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть у такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає", - сказано у повідомленні адміністрації.

Також людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й прямувати в найближче укриття.

Зазначається, що комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00.

Для підтримання правопорядку на Великдень буде залучено представників Національної поліції України та співробітників муніципальної охорони Києва.

"Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з метою недопущення провокацій", - наголосили у КМВА.



Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян і священнослужителів до укриттів.

Загалом по Україні на Великдень працюватимуть понад 23 тис. правоохоронців для забезпечення правопорядку.

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