Для забезпечення правопорядку на Великдень залучать 23 тис. правоохоронців
На Великдень працюватимуть понад 23 тис. правоохоронців для забезпечення правопорядку
Про це повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв у ефірі телемарафону.
Він зауважив, очікується, що понад 10 млн вірян прийдуть у церкви на Великдень, а богослужіння в цей день відбудуться в 13 тис. культових споруд України. Ахрамєєв запевнив, для забезпечення правопорядку працюватиме Нацполіція. Зокрема, будуть створені резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів.
"Нацполіцією буде вжито необхідних заходів, спрямованих на належне забезпечення правопорядку, що включатимуть забезпечення публічної безпеки й порядку під час проведення релігійних обрядів, а також збільшення кількості авто- та піших нарядів на вулицях населених пунктів", - запевнив начальник департаменту превентивної діяльності.
Водночас він підкреслив, що також на Великдень збільшать кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування й документування протиправних дій.
"У цілому буде залучено понад 23 тис. правоохоронців. Зрозуміло, ми будемо нести службу пліч-о-пліч з нашими колегами зі служби надзвичайних ситуацій", – сказав Ахрамєєв.
Він також додав, у Великодню ніч графік комендантської години не зміниться: вона триватиме з 00:00 до 05:00.
- 7 лютого повідомлялось, що дата святкування світлого Великодня або Пасхи у 2024 році для католиків та православних не збігається, цьогоріч різниця буде становити понад місяць.
- 24 квітня у Київській ОВА провели нараду з представниками Ради Церков стосовно підготовки до Великодня та повідомили, що комендантську годину в цей день не скасовуватимуть.
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