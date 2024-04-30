Для забезпечення правопорядку на Великдень залучать 23 тис. правоохоронців

Про це повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв у ефірі телемарафону.

Він зауважив, очікується, що понад 10 млн вірян прийдуть у церкви на Великдень, а богослужіння в цей день відбудуться в 13 тис. культових споруд України. Ахрамєєв запевнив, для забезпечення правопорядку працюватиме Нацполіція. Зокрема, будуть створені резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів.

"Нацполіцією буде вжито необхідних заходів, спрямованих на належне забезпечення правопорядку, що включатимуть забезпечення публічної безпеки й порядку під час проведення релігійних обрядів, а також збільшення кількості авто- та піших нарядів на вулицях населених пунктів", - запевнив начальник департаменту превентивної діяльності.

Водночас він підкреслив, що також на Великдень збільшать кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування й документування протиправних дій.

"У цілому буде залучено понад 23 тис. правоохоронців. Зрозуміло, ми будемо нести службу пліч-о-пліч з нашими колегами зі служби надзвичайних ситуацій", – сказав Ахрамєєв.

Він також додав, у Великодню ніч графік комендантської години не зміниться: вона триватиме з 00:00 до 05:00.