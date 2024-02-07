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Коли у 2024 році Пасха: дата свята для католиків та православних

7 лютого, 2024 середа
12:53
Суспільство Великдень 2024

Дата святкування світлого Великодня або Пасхи у 2024 році для католиків та православних не збігається, цьогоріч різниця буде становити понад місяць

Великдень, також відомий як Воскресіння Христове або Пасха - це християнське свято, яке відзначає воскресіння Ісуса Христа з мертвих після розп'яття на хресті. Це свято є одним з найважливіших у християнському календарі та символізує перемогу над смертю, вічне життя. Відзначається у різних християнських конфесіях та країнах на свій лад, але основні елементи включають святкові богослужіння, освячення пасок та яєць, а також традиційні страви та зустрічі в колі родини.

Пасха 2024: коли святкують

Дата святкування Великодня є перехідною і визначається за особливими критеріями. Вона відраховується від першого повного місяця весняного сонцестояння, однак завжди має припадати на неділю. Великий пост передує цьому святкуванню і триває умовно 40 днів. У цей час віряни уникають споживання їжі тваринного походження.

Дата Великодня обчислюється на основі кількох факторів, цей метод дещо відрізняється для православних та католиків через використання різних календарів: юліанського, новоюліанського або григоріанського. Тому, Пасха в обох конфесіях часто святкується в різні дати, але обидва святкування все ж відзначають подію воскресіння Ісуса Христа.

"Принцип вираховування Пасхи в загальних рисах однаковий. Як православні, так і католики обчислюють, коли святкувати Пасху, за певними показниками: сонячне весняне рівнодення, календар місяця (тобто береться до уваги, коли перший повний весняний місяць), це обов'язково має бути неділя і після юдейської Пасхи", – пояснив протоієрей, голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко для "Еспресо.Захід". 

Уведення нового православного церковного календаря, який є новоюліанським, призвело до того, що багато церковних свят тепер відзначають обидві гілки християнства (католицьку та православну) приблизно одночасно. Однак, це не стосується Пасхи, адже порядок обчислення цього свята зберігається відповідно до усталеної Пасхалії. Однією з умов для визначення дати святкування православних є те, щоб єврейське свято Песах було раніше, ніж Великдень.

Великдень

Фото: Роман Балук

Коли Великдень святкуватимуть православні у 2024 році?

Світле Христове Воскресіння в 2024 році для православних християн та греко-католиків, які святкують за новоюліанським календарем, припаде на 5 травня. Це свято відзначає завершення Великого посту, є одним з найважливіших і світлих подій в православному християнстві.

Коли Великдень святкуватимуть католики у 2024 році?

Християн західного обряду, які святкують Великдень за григоріанським календарем, у 2024 році дата світлого Христового Воскресіння буде припадати на 31 березня.

Теги:
Новини
християнство
католицька церква
ПЦУ
греко-католицька церква
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