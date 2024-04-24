Комендантську годину в Києві на Великдень не скасовуватимуть
У Київській ОВА провели нараду з представниками Ради Церков стосовно підготовки до Великодня та повідомили, що комендантську годину в цей день не скасовуватимуть
Про це йдеться на сайті Київської ОВА.
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зауважив, що у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година в Київській області діятиме без змін - з 00:00 до 5:00.
Враховуючи, що пересування вулицею в цей час заборонене, богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. А храми можна буде відвідати після завершення комендантської години.
"Просимо також вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги оперативно просити людей пройти до найближчого укриття. Про місця їх розташування також має бути надана необхідна інформація. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі. Але вкрай важливо, щоб і люди були максимально пильними", - зазначив Кравченко.
- 7 лютого повідомлялось, що дата святкування світлого Великодня або Пасхи у 2024 році для католиків та православних не збігається, цьогоріч різниця буде становити понад місяць.
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