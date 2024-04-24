Комендантську годину в Києві на Великдень не скасовуватимуть

Про це йдеться на сайті Київської ОВА.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зауважив, що у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година в Київській області діятиме без змін - з 00:00 до 5:00.

Враховуючи, що пересування вулицею в цей час заборонене, богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. А храми можна буде відвідати після завершення комендантської години.

"Просимо також вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги оперативно просити людей пройти до найближчого укриття. Про місця їх розташування також має бути надана необхідна інформація. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі. Але вкрай важливо, щоб і люди були максимально пильними", - зазначив Кравченко.