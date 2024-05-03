Сходження Благодатного вогню перед Великоднем: його походження і духовне значення для віруючих

Основна ідея полягає в тому, що світло Благодатного вогню, яке з'являється над гробом Ісуса Христа в Єрусалимі, є символом воскресіння. Згідно з віруваннями, це світло є небесним дарунком, який показує торжество життя над смертю, добра над злом.

На сходження Благодатного вогню біля храму очікують тисячі вірян та представники семи християнських конфесій, включно з православною, вірменською, католицькою, греко-католицькою, протестантською та іншими. Перед початком цього обряду кожна з цих конфесій висилає своїх уповноважених до Єрусалима для отримання Благодатного вогню, який потім передається до їхніх храмів та святинь.

Де і коли відбувається сходження Благодатного вогню?

Благодатний вогонь сходить у Велику суботу, яка припадає на день перед Великоднем. Цей обряд відбувається щороку в Єрусалимі, в Святих місцях, де знаходиться Гробниця Христа. Незважаючи на те, що дата Страсної суботи змінюється щороку залежно від православного церковного календаря, сходження Благодатного вогню завжди відбувається у переддень Воскресіння Христового.

Сходження Благодатного вважається дивом, що підтверджує божественне походження цього світла. Представники православної церкви впевнені, що це світло має особливу силу і може передаватися від священника до священника і далі вірянам, які знаходяться на Святій землі.

Напередодні Великої суботи всі свічки та лампади у храмі Гробу Господнього гасяться, а в сам день Великої суботи вхід у Кувуклію (каплицю, яка зведена над Гробом) освячується і запечатуєтеся. Далі відбувається церковна хода та спеціальна молитва Єрусалимського патріарха із 33-ма свічками. Потім він заходить у Кувуклію з факелами та свічками, щоб здійснити молитву. Благодатний вогонь сходить на ці свічки і факели, після чого він розноситься у всі куточки світу.

Відповідно до стародавньої традиції, Благодатний Вогонь підтримується у Кувуклії протягом усього року і зникає лише напередодні наступної Великої суботи.

Чому сходження Благодатного вогню відбувається перед Великоднем?

Немає єдиної прийнятої версії появи Благодатного вогню лише у переддень православного Великодня. Проте існує кілька теорій, які підтримують багато священиків і богословів православної церкви. Деякі вважають, що це є Божим підтвердженням істинності православної віри, яка сприяє з'яві Благодатного вогню на землі. Інші вбачають, що це пов'язано з використанням юліанського (новоюліанського) календаря, який православні використовують для відзначення свят. Також існує думка, що тільки священники православної церкви знають спеціальну послідовність проведення обрядів, пов'язаних з Благодатним вогнем.

Крім того, відповідно до легенди, в суботу вночі біля гробниці, де було поховано Ісуса, з'явився вогонь. Першими це побачили охоронці, які розбіглися від страху перед цим дивовижним явищем.

Благодатний вогонь щороку з'являється як дивовижний знак, символізує перемогу добра над злом і світло Христової благодаті, яка проникає у світ та приносить спасіння віруючим.

Фото: Getty Images

Віруючі пов'язують Благодатний вогонь з божественним діянням у Велику Суботу, але низка людей не вірить в це та намагаються довести обставини та механізми, якими цей вогонь з'являється. Сьогодні це й досі залишається предметом спекуляцій та дискусій.

У великому інтерв'ю "5 каналу" настоятель ПЦУ Епіфаній розповів своє бачення сходження Благодатного вогню: "Дехто вірить, що вогонь сходить чудесним чином, але це більшою мірою спомин того першого чуда, яке було звершено в певний момент. І на знак цього воно відбувається кожного року".

Для вірян сходження вогню це є священним обрядом, з точки зору науки це вважається духовною практикою, яка базується на вірі та символіці.

"Святість світла від Гробу Господнього та ознаки чудес, які можуть відбуватися з ним і через нього – ніяк не суперечать твердженню про цілком природне (а не екстраординарне) походження речовини вогню. Так само як природне походження води не суперечить визнанню її святою, цілющою і чудотворною, коли вона освячується закликанням Святого Духа. І природне походження хліба та вина не заперечує істинності Євхаристії, коли принесені до вівтаря природні речовини дією Духа Святого стають Тілом і Кров‘ю Христовим", - розповів Митрополит Білоцерківський, архієрей Православної церкви України Євстратій в матеріалі MC.today. Він також закликав вірян розглядати вогонь як символ, а не тотожності Богу.