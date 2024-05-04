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"Сили РФ перебувають у стані стагнації": дипломат Брайза припускає новий український контрнаступ у 2025 році

4 травня, 2024 субота
14:46
Війна з Росією Метью Брайза
Зміст

За словами ексрадника держсекретаря США Метью Брайза, російський наступ має мінімальний прогрес та повільні темпи, адже Росії знадобився майже рік, щоб просунутися на 16 кілометрів за Бахмут

Про це він розповів в інтерв’ю для програми "Студія Захід" на Еспресо з Антоном Борковським.

"Путін відчуває, що він не може зупинитися зараз, інакше це може стати його кінцем, навіть фізичним. Однак, як уже згадувалося, російському наступу бракує успіху. По суті, прогрес у них мінімальний. Хоча вони й просуваються, але дуже повільними темпами. Їм знадобився майже рік, щоб просунутися лише на 16 кілометрів за Бахмут. Їх нездатність розпочати успішний наступ без додаткової мобілізації становить значну проблему", - сказав Брайза.

Експерт згадав про внутрішні проблеми російського диктатора, зокрема про втечу сотень тисяч чоловіків під час останньої мобілізації: "Його сили, по суті, перебувають у стані стагнації, попри певний прогрес. Залишається сподіватися, що українські війська будуть наполегливо протистояти  поточному наступу, і з прибуттям додаткової військової допомоги динаміка зміниться, що дасть Україні певний перепочинок перед наступним ривком".

За його словами, навіть якщо Росія мобілізує додаткові сили, наприклад 100 тисяч військових, то все одно зіткнеться з браком досвідчених командирів та необхідністю збільшення виробництва артилерійських снарядів.

"Наскільки я розумію, зараз вони виробляють лише половину 155-міліметрових і 122-міліметрових артилерійських снарядів, які їм потрібні для наступу. Так, вони виробляють більше, ніж Україна. Так, вони зараз випускають у п'ять разів більше артснарядів, ніж Україна, але розумієте, значна ескалація вимагатиме набагато більшого обсягу виробництва. Тому я думаю, що протягом наступного року ми побачимо, що Росія не зможе досягти значних територіальних здобутків, а українські військові ставатимуть все сильнішими", - пояснив ексрадник держсекретаря США.

Брайза додав, що у такому разі є ймовірність, що у 2025 році відбудеться український наступ: "Зрештою, якщо Україні вдасться атакувати Кримський міст і відрізати шляхи сполучення Росії з Кримом, це повністю змінить підхід Путіна, зокрема його прихильність до безперервних нападів на цивільне населення і воєнних злочинів проти українського населення".

  • Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що російсько-український конфлікт перетворився на війну на виснаження. Він вважає, що 2025 рік стане мирним для України.  
  • Також військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник розповів про потенційний контрнаступ ЗСУ і назвав потрібні Україні засоби.  
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
США
Військові новини
наступ ЗСУ
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