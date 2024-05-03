Знищити логістику та літаки ворога: полковник ЗСУ Черник назвав потрібні Україні засоби

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Є один фундаментальний момент - зброя. Це війна кількості і якості. Взагалі ми тримаємось феноменально. Якщо з'явиться достатньо велика кількість серйозної зброї - зокрема ATACMS, у ЗСУ буде можливість винищити російську логістику. А це в першу чергу залізничні ешелони. Якщо поставити на регулярну методичну основу їхнє знищення, в окопах у солдатів не буде нічого", - зазначив Черник.

Також треба вирішити проблему неба, збивати Су-34, які не дають розгортатися ЗСУ через КАБи.

"F-16 можуть вирішити це питання, але треба хоча б одну ескадрилію. Дальність ракети AIM-120 AMRAAM - 180 км завдання ударів у режимі повітря-повітря. F-16 може брати борт 6 ракет. Роуміючи, що це мережева машина і локатор Patriot, який обчислює цілі на 600 км, передбачає інтегровану роботу з F-16 , то ми дійсно можемо влаштовувати літакопад на кілька десятків. Якщо таким комплексним способом, разом з HIMARS і касетними боєприпасами до артилерії, все запрацює високими темпами, то щонайменше є шанс відбити південний плацдарм. При великому асигнуванні зброєю це можливо", - додав він.