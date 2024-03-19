У МЗС Туреччини висловили надію, що 2025 рік стане мирним для України
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що російсько-український конфлікт перетворився на війну на виснаження. Він вважає, що 2025 рік стане мирним для України
Про це повідомляють CNN Turk і Turkrus.
"Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році", - зазначив Фідан.
Водночас він наголосив, що Анкара не бачить підстав для розв'язання конфлікту у 2024 році.
За його словами, Туреччина є однією із країн, які "закликають до миру" як у НАТО, так і в Європі.
"Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості. Це питання мені ставлять постійно, як у США, так і на інших зустрічах", - підкреслив Фідан.
Він зазначив, що конфлікт перетворився на війну на виснаження, в якій обидві сторони зазнають втрат.
"Це зберігає ризик поширення. Ми стурбовані цією ситуацією. Існує ризик поширення війни на регіон. Поширення починається з мови, а потім переходить у дію", - заявив турецький міністр.
Він також наголосив, що Європа має бути більше стурбована війною в Україні, ніж Туреччина.
- Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган нещодавно заявив, що мирні переговори щодо війни в України не будуть результативними, якщо в них не буде залучена Росія.
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