Між Францією та Великою Британією може проглядатись конкуренція щодо допомоги Україні, - експерт-міжнародник Желіховський

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Варто розуміти, що кожна країна веде свою геополітичну гру. Велика Британія та Франція дійсно мають на меті підтримати нашу країну. Втім, між цими двома країнами може проглядатись певна конкуренція щодо питання допомоги Україні. Власне тому у Франції та Великої Британії дещо різні позиції щодо підтримки України", - пояснив Желіховський.

Експерт наголосив, що головною метою візиту Сі Цзіньпіна до Франції є покращення економічних звʼязків

"Що стосується Китаю, то для Сі Цзіньпіну дуже важливо відновити економічні та торговельні відносини з ЄС. Для Китаю це дуже важливо. Оскільки їм треба покращувати економічну ситуацію в країні. Відповідно візит Сі Цзіньпіна до Франції має на меті обговорення саме економічної співпраці. Втім, сподіваємось, що на зустрічі з Сі Цзіньпіном йтиме мова й про підтримку української формули миру", - додав він.