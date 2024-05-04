Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Між Францією та Великою Британією може проглядатись конкуренція щодо допомоги Україні, - експерт-міжнародник Желіховський
Ексклюзив

Між Францією та Великою Британією може проглядатись конкуренція щодо допомоги Україні, - експерт-міжнародник Желіховський

4 травня, 2024 субота
15:31
Війна з Росією Емманюель Макрон та Ріші Сунак
Зміст

Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що питання допомоги Україні може створювати певну конкуренцію між Францією та Великою Британією

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Варто розуміти, що кожна країна веде свою геополітичну гру. Велика Британія та Франція дійсно мають на меті підтримати нашу країну. Втім, між цими двома країнами може проглядатись певна конкуренція щодо питання допомоги Україні. Власне тому у Франції та Великої Британії дещо різні позиції щодо підтримки України", - пояснив Желіховський.

Експерт наголосив, що головною метою візиту Сі Цзіньпіна до Франції є покращення економічних звʼязків

"Що стосується Китаю, то для Сі Цзіньпіну дуже важливо відновити економічні та торговельні відносини з ЄС. Для Китаю це дуже важливо. Оскільки їм треба покращувати економічну ситуацію в країні. Відповідно візит Сі Цзіньпіна до Франції має на меті обговорення саме економічної співпраці. Втім, сподіваємось, що на зустрічі з Сі Цзіньпіном йтиме мова й про підтримку української формули миру", - додав він.

  • 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення військ НАТО в Україну.
  • Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України військами країн НАТО безпосередньо на її території не порушуватиме жодних міжнародних норм.
  • Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не хоче бути стороною війни, тому не розміщуватиме війська в Україні.
  • 2 травня президент Франції розповів у інтерв'ю The Economist, що не виключає відправлення сухопутних військ в Україну і розповів, за яких умов це може статися.
  • 3 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ймовірне введення військ НАТО в Україну може призвести до ескалації
Теги:
Франція
Емманюель Макрон
НАТО
допомога Україні
Велика Британiя
зброя для України
Читайте також:
На фото:Фестиваль "Книжкова країна"
29 квітня, 2024 понедiлок
Письменник Ян Валєтов і "слуга" Бужанський обурилися через брак російської на фестивалі "Книжкова країна"
світ, міжнародний огляд
2 травня, 2024 четвер
Чому Путін не боїться допомоги Україні від США та проблеми, з якими стикаються українські ветерани. Акценти світових ЗМІ 2 травня
ракета "Довгий Нептун"
Автор Роман Яворський
2 травня, 2024 четвер
Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.34
    Купівля 39.34
    Продаж 39.84
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
4 травня
16:13
Оновлено
порошенко зеленський
У Росії оголосили в розшук Зеленського та Порошенка
16:10
хакери
Польща заявила, що також стала ціллю російських хакерів, які атакували Німеччину та Чехію
16:06
експозиції про загарбників у музеях на окупованих територіях
РФ виділила 8 млн рублів на експозиції про загарбників у музеях на окупованих територіях
16:01
OPINION
Андрій Магера
Українська Феміда мусить покарати білоруського кагебешника
16:00
Ексклюзив
Метью Брайза
"Егоїстичний, зарозумілий і стратегічно необґрунтований крок": дипломат Брайза про критику Білого дому щодо ударів по російських НПЗ
15:56
Обстріл, Харків
Росіяни вдень обстріляли два села Харківщини: госпіталізовано жінку
15:48
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії засудив слова Макрона про допомогу Україні військами
15:21
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
Зовсім скоро ми побачимо остаточне самовизначення Китаю, - політичний експерт Морозов
15:03
терористи ХАМАС
Катар може закрити офіс ХАМАС у Досі та припинити посередництво у перемовинах щодо Гази: яка причина
14:46
Ексклюзив
Метью Брайза
"Сили РФ перебувають у стані стагнації": дипломат Брайза припускає новий український контрнаступ у 2025 році
14:44
новини Львівщини
У Харкові 4 травня було чутно вибух
14:40
Сніг
Найбільші пошкодження за останні 20 років: у РФ на Уралі через сильний снігопад зникла електроенергія й зупинився рух залізницею та автошляхами
14:35
ВЛК
Хто зі слабким здоров'ям відсьогодні буде придатним, а хто непридатним для війська. Пояснення від Міноборони
14:30
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Світло у Харкові вимикають щодня по 3-5 годин
14:29
Огляд
Олімпіада-2024, Париж
Франція захищає Олімпіаду-2024 від терору РФ та ісламістів. До яких заходів безпеки вдавалися організатори Ігор після розстрілів у Мюнхені, атак 11 вересня та COVID-19
14:27
Єрусалим Благодатний вогонь
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь в храмі над Гробом Господнім
14:06
OPINION
Михайло Басараб
Чому у Кремлі згадали про АТО?
13:59
Лаурінас Кащюнас
Росія здатна мобілізувати 25 млн осіб: заява міністра оборони Литви
13:56
фізична активність
Швейцарські вчені назвали оптимальне добове співвідношення сидіння, стояння, сну та активності
13:47
Ексклюзив
путлер шойгу
Путін готовий звільнити Шойгу, - політичний експерт Морозов
13:29
Пентагон
США нададуть Україні авіабомби, що самостійно наводитимуться на глушники GPS, - ЗМІ
13:24
Військова журналістика
У полоні росіян перебувають 32 представники українських медіа, - Карандєєв
13:23
Ексклюзив
Метью Брайза
Дипломат Брайза вважає передачу Україні ATACMS стратегічним кроком підтримки США
13:11
Нікополь, обстріл
Росіяни атакували Нікополь: постраждала жінка, виникла пожежа
13:10
ФСБ
Спецслужби РФ готують у Криму провокації, щоб потім затримати "мусульман з вибухівкою": попередження від "Атеш"
13:02
світ Індонезія виверження вулкана
Острів-привид: унаслідок виверження вулкана з індонезійського острова Руанг назавжди переселять близько 10 тис. людей
12:51
путін
У школах, на підприємствах і площах міст: росіяни на ТОТ зобов'язують мешканців дивитися "інавгурацію" Путіна
12:49
мікрофон, журналіст
Правозахисники за останні два роки зафіксували 162 факти переслідувань та тиску на кримських журналістів
12:39
Одеса обстріл
Росія за тиждень здійснила понад 380 обстрілів України, - Зеленський
12:39
Еверест
Суд Непалу обмежив кількість дозволів на сходження на Еверест та інші вершини
12:31
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Проблема не лише у "російському" законі, а й у "російському" уряді, - президентка Грузії Зурабішвілі
12:29
Коли освячуватимуть паски у Києво-Печерській лаврі: опубліковано графік богослужінь на Великдень
12:09
Дмитро Лисенко
Захищаючи рідну Донеччину, на фронті загинув громадський активіст з Покровська Дмитро Лисенко
12:01
OPINION
Вікторія Сюмар
Як "Репортери без кордонів" зробили з України взірець свободи слова
11:52
Електроенергія
РФ вночі атакувала енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині: ситуація в енергосистемі станом на 4 травня
11:48
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Уряд продовжив бронювання від мобілізації для залізничників
11:41
Втрати РФ
Росія повністю адаптувала армію до виснажливої війни: британська розвідка спрогнозувала збільшення втрат РФ
11:31
Ексклюзив
Великдень
"У величезній кількості різних звичаїв ми маємо зберегти себе", - артистка Стебельська про великоднього кролика в українському кошику
11:20
Олаф Шольц
"Це абсолютно ганебно": Шольц розсміявся, коментуючи позицію щодо постачання Україні Taurus
11:17
Православна церква України
У Харкові чоловік під виглядом священника заволодів грошима, церковною атрибутикою та зник: йому оголосили підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV