Кемерон про ймовірність введення військ в Україну: "Не вважаю правильним, аби солдати НАТО вбивали росіян"

Про це пише Sky News.

Кемерон підкреслив важливість підтримки зусиль українців, які чинять спротив Росії. На його думку, світ перебуває на "абсолютно критичній точці перелому" і Київ повинен перемогти, інакше на Європу чекає "дуже небезпечне майбутнє".

Однак Кемерон застеріг від ідеї президента Франції Емманюеля Макрона розглянути можливість відправлення військ НАТО в Україну, щоб приєднатися до боротьби, якщо російський лідер Володимир Путін досягне прориву. На переконання глави МЗС Великої Британії, такий крок буде "небезпечною ескалацією".

"Я вважаю неправильним, щоб солдати НАТО вбивали російських військових", - сказав Кемерон.

Він також зазначив, що Європа зіткнулася з двома сценаріями майбутнього. В кращому випадку Україна переможе, і це принесе безпеку й процвітання для Європи. В гіршому – РФ переможе, і це буде небезпечно для всіх.