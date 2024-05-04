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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни атакували Нікополь: постраждала жінка, виникла пожежа

4 травня, 2024 субота
13:11
Війна з Росією Нікополь, обстріл
Зміст

У суботу, 4 травня, російська окупаційна армія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього постраждала місцева жителька

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що у результаті ворожого обстрілу виникло займання у житловому секторі. По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок обстрілу горить господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу. 

Крім цього, через ворожий обстріл постраждала жінка, 1966 року народження. Наразі потерпіла перебуває у лікарні.

  • У ніч на 4 квітня Росія запустила декілька груп "шахедів". У Харкові пролунали вибухи та почалася пожежа, у Дніпропетровській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та будинки. Всього постраждали 6 людини.
Теги:
Дніпропетровщина
Нікополь
ракетний удар
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2024, субота
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