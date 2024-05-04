Росіяни атакували Нікополь: постраждала жінка, виникла пожежа

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що у результаті ворожого обстрілу виникло займання у житловому секторі. По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок обстрілу горить господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу.

Крім цього, через ворожий обстріл постраждала жінка, 1966 року народження. Наразі потерпіла перебуває у лікарні.