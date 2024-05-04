Росія запустила "шахеди" з Білгородщини: у Харкові пролунали вибухи та почалась пожежа
У ніч на 4 квітня Росія запустила декілька груп "шахедів". У Харкові пролунали декілька вибухів та почалася велика пожежа
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Перша група ворожих БПЛА вилетіли з Білгородської області РФ близько 00:20.
О 01:00 ворог запустив ще одну групу дронів. Частина з них рухалась у південному напрямку на території Дніпопетровської області і у напрямку Павлограда.
Вибухи у Харкові
О 00:52 стало відомо про загрозу для Харкова. Близько 01:00 "Суспільне" повідомило про два вибухи у місті.
"Місто під ворожим ударом. Будьте обережні", - написав о 01:00 мер Харкова Ігор Терехов.
О 01:34 він уточнив, що у місті було два вибухи:
"Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань – масштабна пожежа. На цей час відомо про одну постраждалу людину".
О 01:51 Терехов уточнив, що постраждали три людини, серед них дитина.
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