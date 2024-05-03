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Проблеми з психікою та очима: у Міноборони оновили список захворювань, з якими не беруть на службу до армії

3 травня, 2024 п'ятниця
18:00
Суспільство військовий квиток, мобілізація
Зміст

Міністерство оборони України оновило список хвороб, за якими визначатимуть придатність або непридатність до військової служби

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з додатком  із розкладом хвороб, що визначають ступінь придатності до військової служби, у наказі Міністерства оборони України від 27 квітня, громадяни можуть поділятися на кілька категорій:

  • Придатні;
  • Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
  • Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • Тимчасово непридатні. Потребують лікування;
  • Непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців.

Придатні до військової служби

Придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, згідно з документом, є військовозобов'язані з клінічно вилікуваним туберкульозом.

Військовозобов'язані із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій потрапляють у категорію придатних.

Громадяни з хворобою, зумовленою ВІЛ (стабільною) або безсимптомним носійством ВІЛ, з імунною компенсацією, вважаються придатними.

У статті про новоутворення йдеться, що придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони можуть бути військовозобов'язані зі станами після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.

Військовозобов'язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Зокрема, громадяни зі стійкою компенсацією наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми є придатними.

Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 3,0 дптр, вважаються придатними.

Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 3,0 дптр і до 6,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 2,0 дптр і до 3,0 дптр, — також придатні.

Тимчасово непридатні до військової служби

Серед захворювань, за якими визначають тимчасову непридатність до військової служби з потребою у лікуванні, є інфекційні хворобами, що передаються статевим шляхом А50-А79 (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами).

Військовозобов'язані з хворобою, зумовленою ВІЛ (прогресуючою), з імунною декомпенсацією також вважаються тимчасово непридатними.

Непридатні до військової служби

Непридатними з виключенням з військового обліку вважаються люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами.

Громадяни з шизофренією, шизотиповими та маячними розладами, афективними розладами з часто повторюваними фазами також вважаються непридатними.

Військовозобов'язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 12,0 дптр, вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

  • 3 травня представник Генштабу Збройних Сил України полковник Юрій Глущенко заявив, що всі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої військово-облікові дані в ТЦК.
Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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