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Навіть непридатні: у Генштабі заявили, що оновити військово-облікові дані мають усі чоловіки 18–60 років

3 травня, 2024 п'ятниця
17:41
мобілізація ЗСУ, мобілізація
Зміст

Законом передбачено, що всі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої військово-облікові дані в ТЦК

Про це в інтерв'ю NV розповів представник Генштабу Збройних Сил України полковник Юрій Глущенко.

"Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов’язані оновити свої дані. Це тісно пов’язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Попри те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби", - сказав він.

Представник Генштабу нагадав, що 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний". Тож тепер усі громадяни або придатні до військової служби, або непридатні.

  • 2 квітня президент Зеленський підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.
  • Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.
  • 2 травня у ДПСУ повідомили, що для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня.

Читайте також: Нові правила мобілізації: пояснюємо, що ухвалили народні депутати

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Воєнний стан
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