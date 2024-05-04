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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Путін готовий звільнити Шойгу, - політичний експерт Морозов

4 травня, 2024 субота
13:47
Війна з Росією путлер шойгу
Зміст

Політичний експерт Олександр Морозов вважає, що після інавгурації Володимир Путін готовий буде оголосити новий склад уряду РФ

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"По-перше, треба сказати, що арешт людини з таким статусом як заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов – подія екстраординарна для всієї російської політичної машини та військово-політичної машини. І наслідки цього будуть, природно, дуже значні. Вважаю, мають рацію ті, хто зараз говорить про те, що удар по Сергію Шойгу досить серйозний, і, як би він зараз не намагався цей удар пом’якшити, поза тим багато хто очікує, що після інавгурації, коли Путін оголосить склад нового уряду, буде новий міністр оборони. Це цілком можливо", - Морозов.

За словами експерта, кадрові зміни у військовому керівництві РФ можуть свідчити про підготовку до ще більшої ескалації у війні з Україною.

"Але це один бік - кадровий. Він може бути доволі важливим, бо хто буде наступний – це суттєво. Якщо дійсно удар по Шойгу завдається Патрушевим і його людьми, і вони насамперед є ініціаторами цього, тоді, звісно, це означатиме подальшу мобілізацію, ескалацію війни з їхнього боку. Та є ще одне припущення, яке пов'язане з тим, що Кремль готується створити так звану раду оборони, надвідомчий орган. Такі ідеї публічно висувалися - передати цьому органу все, що стосується військового будівництва, забезпечення армії, тобто всієї системи держзакупівель, вивести це з-під міноборони. В такому разі бенефіціаром є Чемезов, і, мабуть, тоді його людина очолить міністерство оборони. Поки що все це припущення", - додав він.

Що передувало

Слідчий комітет Росії 23 квітня заявив про затримання Іванова

Водночас російське видання "Медуза" поінформувало про наявність неофіційної версії арешту Іванова - його начебто підозрюють у держзраді. При цьому адвокат Іванова Мурад Мусаєв заявив РІА "Новости", що "ніяких інших звинувачень, крім оголошеного звинувачення у хабарі, там немає".

Наступного дня Іванова заарештували до 23 червня 2024 року. Увечері 24 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу своїм наказом відсторонив Тимура Іванова з посади заступника.

Теги:
Росія
Володимир Путін
російська армія
окуповані території
окупанти
пропаганда
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