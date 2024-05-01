"3-тя штурмова бригада відмовила Сирському зупинити прорив фронту під Очеретиним": росфейки за 1 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 1 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 травня російська пропаганда запустила 2 фейки.
Фейк: Зрадник України Прозоров заявив: "Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року була чітко спланованою операцією, а не трагічним збігом обставин".
"Поширюючи такі фейкові заяви, зрадник України чітко дотримується кремлівських методичок, оскільки трагедія в Одесі – це результат провокацій проросійськи налаштованих осіб, а не спланована операція", - наголошує Центр.
Фейк: Посилаючись на анонімне джерело в Генштабі ЗСУ, TG-канал "Резидент" повідомив: "Третя штурмова бригада "Азов" знову відмовила Сирському висунутися, щоб зупинити прорив фронту під Очеретиним".
"Такі повідомлення поширюються для того, щоб дискредитувати 3-тю ОШБр ЗСУ та посіяти розлад в українській армії. 3-тя штурмова, як і всі інші бригади ЗСУ, виконує всі накази військово-політичного керівництва з метою захисту своєї держави. Також подібні повідомлення поширюються з метою дискредитації головнокомандувача ЗСУ Сирського, який начебто не тримає ситуацію під контролем", - пояснили в ЦПД.
- 29 квітня стало відомо, що росіяни перекрутили заяву президента України Володимира Зеленського й поширюють фейк про те, що Київ нібито готується почати переговори з РФ у червні.
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