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Дипломат Брайза вважає передачу Україні ATACMS стратегічним кроком підтримки США

4 травня, 2024 субота
13:23
Світ Метью Брайза
Зміст

Метью Брайза, колишній радник держсекретаря США, підкреслив стратегічне значення передачі Україні високоточних ракет ATACMS, заявивши, що це рішення може змусити РФ переглянути свої військові стратегії та зменшити інтенсивність агресії

Про це він розповів у інтерв’ю для програми "Студія Захід" на Еспресо з Антоном Борковським.

"Безумовно, це історичне рішення. І ми з вами очікували його не один місяць. Можна згадати, що ще в жовтні минулого року, коли спікер Джонсон тільки став спікером, я висловив занепокоєння тим, що він послідовно голосував проти військової допомоги Україні. Однак сталося так, що вага його відповідальності допомогла йому по-іншому поглянути на необхідність допомагати Україні. Під значним тиском президента Байдена, а також під впливом президента Зеленського та євангелістів, зокрема баптистів з України, спікер Джонсон врешті-решт знайшов спосіб зорієнтуватися в складнощах політичної системи США і домовитися про угоду. Його успіх демонструє неабияку майстерність та стратегічну далекоглядність. Приємно бачити, що Конгрес США зараз дотримується стратегічного інтересу підтримки України", - наголосив колишній радник держсекретаря США.

Брайза підкреслив стратегічну важливість цього кроку, який не тільки зміцнить обороноздатність України, а й змусить Росію переглянути свої плани.

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"Щодо ATACMS, то минулого тижня ми дізналися, що Сполучені Штати вже надали їх, правда окремо від останнього пакету допомоги, і на прохання уряду України зробили це таємно. Очевидно, що це дуже важливий крок, оскільки він змусить Росію відвести свої склади постачання далі від лінії фронту. Це також дозволить українським військам влучати по центрах командування російських військ, а також, ймовірно і по Кримському мосту. Безсумнівно, це ще одне порушення червоних ліній Росії. Однак, враховуючи численні червоні лінії, які вже були перетнуті, поступовий підхід адміністрації Байдена, схоже, стримує Росію від подальшої ескалації", - розповів Брайза.

Він додав, що тепер увага зосереджується на здатності України мобілізувати достатньо сил для продовження оборони, попри виклики, з якими вона стикається. 

  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати нададуть Україні "стільки ракет ATACMS, скільки зможуть", а також звернувся до партнерів із закликом надати системи Patriot.
  • Радник Білого дому Джон Кірбі висловив заперечення заявам міністра оборони РФ Сергія Шойгу про начебто ураження росіянами ракет ATACMS.
Теги:
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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