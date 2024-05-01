Ворог почав перекидати авіацію далі від України, - Згурець про наслідки появи ATACMS у ЗСУ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора аналізували атаки по Криму. Агенція Defense Express так само робила припущення, що це були ATACMS. Сьогодні очікуємо супутникові знімки, поки що цих підтверджень не маємо. Але розуміємо, що використання ATACMS, і потенціал з використання цих ракет дальністю у 300 км, надає Україні суттєві можливості. Противник вже починає на це реагувати. Зокрема, зранку була цікава інформація про те, що ворог почав перебазовувати авіацію з наближених аеродромів поблизу України вглиб своєї території на аеродроми, які розташовані якомога далі від українського кордону", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express нагадав, що зазвичай ворожі аеродроми "підскоку" розташовані на відстані в межах 200 км від кордону з Україною.

"Ці аеродроми використовуються для фронтової авіації противника, для гелікоптерів, які можуть використовуватися ворогом на лінії зіткнення. Тобто поява в нашому арсеналі ATACMS дальністю 300 км примусила росіян вже зараз відтягувати авіацію в глиб своєї території", - наголосив Згурець.