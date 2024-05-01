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Ворог почав перекидати авіацію далі від України, - Згурець про наслідки появи ATACMS у ЗСУ

1 травня, 2024 середа
10:01
Війна з Росією Карта. ATACMS

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що поява в арсеналі ЗСУ ракет ATACMS дальністю 300 км примусила противника вже зараз відтягувати авіацію в глиб своєї території

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора аналізували атаки по Криму. Агенція Defense Express так само робила припущення, що це були ATACMS. Сьогодні очікуємо супутникові знімки, поки що цих підтверджень не маємо. Але розуміємо, що використання ATACMS, і потенціал з використання цих ракет дальністю у 300 км, надає Україні суттєві можливості.  Противник вже починає на це реагувати. Зокрема, зранку була цікава інформація про те, що ворог почав перебазовувати авіацію з наближених аеродромів поблизу України вглиб своєї території на аеродроми, які розташовані якомога далі від українського кордону", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express нагадав, що зазвичай ворожі аеродроми "підскоку" розташовані на відстані в межах 200 км від кордону з Україною.

"Ці аеродроми використовуються для фронтової авіації противника, для гелікоптерів, які можуть використовуватися ворогом на лінії зіткнення. Тобто поява в нашому арсеналі ATACMS дальністю 300 км примусила росіян вже зараз відтягувати авіацію в глиб своєї території", - наголосив Згурець.

  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати нададуть Україні "стільки ракет ATACMS, скільки зможуть", а також звернувся до партнерів із закликом надати системи Patriot.
  • Радник Білого дому Джон Кірбі висловив заперечення заявам міністра оборони РФ Сергія Шойгу про начебто ураження росіянами ракет ATACMS.
Теги:
Новини
зброя
Сергій Згурець
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
ракетний удар
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втрати окупантів
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