Зовсім скоро ми побачимо остаточне самовизначення Китаю, - політичний експерт Морозов
Політичний експерт Олександр Морозов вважає, що впродовж 6 місяців Китай змінить свою позицію щодо війни Росії з Україною й зменшить постачання до РФ товарів подвійного призначення
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"На мій погляд, існує досить груба думка, що Китай повністю прийняв сторону Росії в цьому конфлікті, він за спиною Росії є джерелом конфлікту з Заходом тощо, а Путін – лише проксі Китаю. Але я не так дивлюся на це. Я вважаю, що Китай дуже великий, дійсно самостійний гравець, як і раніше", - вважає Морозов.
Експерт пояснив, що попри розширення співпраці з Росією, для Китаю дуже важливими залишаються взаємовигідні відносини з Європою та США
"Попри те що Китай отримав відносно великий ринок на території Росії в результаті самоізоляції РФ, але при тому для Китаю є надзвичайно важливими, життєво важливими взаємовідносини зі США і з країнами Європи. Європа залишається найнадійнішим, дорогим і спокійним ринком для Китаю, і не лише ринком. І така ж сама ситуація з Північною Америкою – США, Канадою тощо. Тож я думаю, що ми побачимо впродовж 6 місяців остаточне самовизначення Китаю. І Китай, на мій погляд, виконуватиме, цілком добровільно, ті вимоги з обмеження постачань товарів подвійного призначення РФ, яких від нього очікують. Він їх дотримуватиметься", - додав він.
- 27 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати готові запроваджувати нові санкції проти Китаю через допомогу Росії у війні проти України.
- 2 травня у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що держава вживатиме заходів для захисту своїх компаній у відповідь на американські санкції, що були введені проти підприємств, які допомагають РФ купувати зброю
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе