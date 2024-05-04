У школах, на підприємствах і площах міст: росіяни на ТОТ зобов'язують мешканців дивитися "інавгурацію" Путіна

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Терористи з Кремля беруть з Північної Кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. 7 травня у Москві влаштують циркову виставу під назвою "інавгурація президента РФ", перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у школах, на комунальних підприємствах та площах населених пунктів окупанти встановлюють екрани з трансляцією дійства.

Перегляд "інавгурації" російського диктатора стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення окупованих територій.