У школах, на підприємствах і площах міст: росіяни на ТОТ зобов'язують мешканців дивитися "інавгурацію" Путіна
На тимчасово окупованих територіях України у день проведення так званої інавгурації російського диктатора Володимира Путіна 7 травня мешканців зобов'язали дивитися це дійство на великих екранах
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Терористи з Кремля беруть з Північної Кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. 7 травня у Москві влаштують циркову виставу під назвою "інавгурація президента РФ", перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у школах, на комунальних підприємствах та площах населених пунктів окупанти встановлюють екрани з трансляцією дійства.
Перегляд "інавгурації" російського диктатора стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення окупованих територій.
- Нагадаємо, 17 квітня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію із закликом визнати Володимира Путіна нелегітимним президентом Росії.
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