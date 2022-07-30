Щоб обійти санкції Росія викрадає золото в Судані, – CNN

Про це йдеться в розслідуванні CNN.

Зазначається, що через кілька днів після того, як Москва розпочала війну з Україною, російський вантажний літак готувався до зльоту на злітно-посадковій смузі в столиці Судану Хартумі. При цьому у документах літака було вказано, що він завантажений печивом, яке Судан не експортує взагалі.

Між офіційними особами Хартумського міжнародного аеропорту розгорілися суперечки. Вони побоювалися, що огляд літака викличе невдоволення проросійського військового керівництва країни. Попередні численні спроби оглянути підозрілі російські авіаносці були невдалими. Зрештою офіційні особи вирішили заглянути в літак.

Всередині трюму під різноколірними коробками з печивом були заховані дерев'яні ящики з найціннішим ресурсом Судану - золотом, близько тонни.

У розслідуванні наголошується, що незаконні постачання золота з Судану допомагають забезпечувати російську державну скарбницю, в обхід міжнародних систем фінансового моніторингу.

Відомо про щонайменше 16 випадків за останні 5 місяців, коли з Судану вилетіли літаки з контрабандним золотом на борту.

Для цього російське політичне керівництво вступило в змову з військовим керівництвом Судану, пообіцявши потужну підтримку.

За це Росія активно підтримала військовий переворот у Судані в 2021 році, який повалив перехідний продемократичний уряд.

"Ми давно знали, що Росія експлуатує природні ресурси Судану. Щоб зберегти доступ до цих ресурсів, Росія сприяла військовому перевороту, – сказав CNN колишній чиновник США, знайомий із цією справою".

25 липня видання Financial Times повідомило, що Китай припинив вкладати гроші в Росію за проєктом "Один пояс, один шлях". Водночас падіння може бути тільки тимчасовим, адже, на думку експертів, між Росією та Китаєм точно існує "сильна взаємодія". "Один пояс, один шлях" - фірмова зовнішньополітична програма Сі Цзіньпіна, задуманої як найбільша у світі програма розвитку і створеної у 2013 році. Минулого року Росія та Китай підписали угоди за цією ініціативою на суму близько 2 мільярдів доларів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb