Китай припинив вкладати гроші в Росію за проєктом "Один пояс, один шлях"

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Financial Times.

Зазначається, що китайці не уклали угод з російськими організаціями в рамках цієї ініціативи у першій половині 2022 року. Про що свідчать дані Центру зелених фінансів та розвитку Університету Фудань у Шанхаї.

Таким чином уповільнюючи свої інвестиції у Росію, Китай поглиблював свою взаємодію з Близьким Сходом.

На думку видання, цей крок сигналізує небажання Пекіна потрапити під санкції. Водночас, падіння може бути тільки тимчасовим, адже, на думку експертів, між Росією та Китаєм точно існує "сильна взаємодія". Незважаючи на війну Росії проти України, Китай збільшив закупівлю російських енергоносіїв.

Додамо, що Росія була одним із головних бенефіціарів китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" - фірмової зовнішньополітичної програми Сі Цзіньпіна, задуманої як найбільша у світі програма розвитку і створеної у 2013 році.

Минулого року Росія та Китай підписали угоди за цією ініціативою на суму близько 2 мільярдів доларів.

Нагадаємо, посол Китаю в США Цінь Ган підтримав проведення мирних перемовин щодо врегулювання війни в Україні, заявивши, що участь у них мають брати Сполучені Штати та інші країни НАТО

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