Посол Китаю в США виступив за участь Америки у перемовинах щодо України

Про це він сказав під час виступу на форумі з питань безпеки Аспенського інституту.

"До чого закликає Китай, то це до негайного припинення вогню, відновлення мирних переговорів. У них мають брати участь усі зацікавлені сторони, в тому числі (переговори, - ред.) мають проводитися між Росією та США та їхніми союзниками щодо НАТО", - зазначив він.

За його словами, лише так можна відновити мир та безпеку в Європі. Він також зауважив, що Китай дотримується принципів поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн.

"Статут ООН має дотримуватися. До законних інтересів у сфері безпеки всіх країн слід ставитися серйозно", - підкреслив посол.

Цінь Ган закликав припинити вогонь та докладати всіх зусиль задля мирного врегулювання війни в Україні.

19 липня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Сполучені Штати винні у розпалюванні кризи навколо України, яка завершилась військовим конфліктом. За його словами, США повинні сприяти належному врегулюванню кризи відповідальним чином та створювати середовище та умови, необхідні для мирних переговорів між зацікавленими сторонами.

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