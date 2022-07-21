Посол Китаю в США виступив за участь Америки у перемовинах щодо України
Посол Китаю в США Цінь Ган підтримав проведення мирних перемовин щодо врегулювання війни в Україні, заявивши, що участь у них мають брати Сполучені Штати та інші країни НАТО
Про це він сказав під час виступу на форумі з питань безпеки Аспенського інституту.
"До чого закликає Китай, то це до негайного припинення вогню, відновлення мирних переговорів. У них мають брати участь усі зацікавлені сторони, в тому числі (переговори, - ред.) мають проводитися між Росією та США та їхніми союзниками щодо НАТО", - зазначив він.
За його словами, лише так можна відновити мир та безпеку в Європі. Він також зауважив, що Китай дотримується принципів поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн.
"Статут ООН має дотримуватися. До законних інтересів у сфері безпеки всіх країн слід ставитися серйозно", - підкреслив посол.
Цінь Ган закликав припинити вогонь та докладати всіх зусиль задля мирного врегулювання війни в Україні.
- 19 липня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Сполучені Штати винні у розпалюванні кризи навколо України, яка завершилась військовим конфліктом. За його словами, США повинні сприяти належному врегулюванню кризи відповідальним чином та створювати середовище та умови, необхідні для мирних переговорів між зацікавленими сторонами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.19
Купівля 36.19Продаж 37.11
-
EUR
Купівля 36.49Продаж 37.67
- Актуальне
- Важливе