Катар може закрити офіс ХАМАС у Досі та припинити посередництво у перемовинах щодо Гази: яка причина
Катар розглядає можливість закриття політичного представництва ХАМАСу в рамках ширшого перегляду своєї ролі як посередника у війні між Ізраїлем і бойовиками палестинського ісламістського угруповання
Про це повідомляє Reuters.
Представники Катару зауважували, що функціонування політичного офісу ХАМАСу залежить від того, чи продовжить країна Перської затоки посередництво у війні, що триває вже сім місяців.
Перегляд своєї ролі посередника в непрямих переговорах між Ізраїлем і ХАМАСом Катар розпочав ще минулого місяця, посилаючись на занепокоєння, що його зусилля підриваються політиками, які прагнуть заробити собі політичні бали.
"Якщо Катар не буде посередником, вони не бачитимуть сенсу в тому, щоб залишатися на політичній посаді. Так що це частина переоцінки", - сказав чиновник на умовах анонімності.
За його словами, чи попросять ХАМАС покинути Доху, якщо катарський уряд вирішить закрити офіс угруповання, рішення поки не прийняте. Однак він зауважив, що Катар перегляне свою роль залежно від того, як Ізраїль і ХАМАС діятимуть під час переговорів, що тривають.
- 30 квітня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ увійде до Рафаху незалежно від того, чи буде укладена угода про перемир'я з ХАМАС, чи ні.
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