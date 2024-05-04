Катар може закрити офіс ХАМАС у Досі та припинити посередництво у перемовинах щодо Гази: яка причина

Про це повідомляє Reuters.

Представники Катару зауважували, що функціонування політичного офісу ХАМАСу залежить від того, чи продовжить країна Перської затоки посередництво у війні, що триває вже сім місяців.

Перегляд своєї ролі посередника в непрямих переговорах між Ізраїлем і ХАМАСом Катар розпочав ще минулого місяця, посилаючись на занепокоєння, що його зусилля підриваються політиками, які прагнуть заробити собі політичні бали.

"Якщо Катар не буде посередником, вони не бачитимуть сенсу в тому, щоб залишатися на політичній посаді. Так що це частина переоцінки", - сказав чиновник на умовах анонімності.

За його словами, чи попросять ХАМАС покинути Доху, якщо катарський уряд вирішить закрити офіс угруповання, рішення поки не прийняте. Однак він зауважив, що Катар перегляне свою роль залежно від того, як Ізраїль і ХАМАС діятимуть під час переговорів, що тривають.