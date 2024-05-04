Росія здатна мобілізувати 25 млн осіб: заява міністра оборони Литви

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає LRT.

Він підкреслив, що "відправною точкою нового саміту має стати російська військова загроза".

"Москва, попри санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства", - пояснив литовський міністр.

Ця помилка та недооцінка, за словами Кащюнаса, виникла через те, що при спробі зрозуміти Росію, США та Європа виходили з того, що застосовували західний підхід та критерії в оцінці її стратегії.

"Відсутність відповідальності за своє суспільство, жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом", який, за даними чиновника, може досягати 25 млн осіб, "робить Росію одним із найнебезпечніших супротивників, яким альянсу доведеться протистояти найближчим часом".

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У зв'язку з цією та іншими загрозами країнам-союзникам "треба багато чого змінити в роботі НАТО", вважає Кащюнас.

Він окреслив декілька кроків, які вважає необхідними для підтримки ефективності Альянсу:

По-перше, на "східному фланзі настав етап побудови гнучкішої системи реагування та стримування, яка потребує виділення більшої кількості повноважень регіональним силам Альянсу".

По-друге, стає зрозуміло, що збільшення видатків на оборону до 2% — це лише нижня межа, і вона буде підвищена.

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По-третє, країнам НАТО доведеться серйозно модернізувати та посилити свої ВПК.

По-четверте, почати розглядати Україну як інструмент стримування агресії, спрямованої проти Європи та Заходу, а отже, як "елемент євроатлантичної безпеки та єдності".

Зрештою, п'яте - розв'язати питання про членство України в НАТО.

На думку очільника міноборони Литви, є ще один пункт, який "вимагає колективного політичного підходу": НАТО слід "перестати розглядати протистояння з Росією в парадигмі "Ескалація-деескалація".

"Оскільки Кремль розуміє лише силу, нам необхідно виробити систему активного захисту, яка не дозволяє Москві загрожувати підвищенням градуса конфлікту", - заявив Кащюнас.